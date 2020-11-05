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林郁方：美中關係像兩隻大象 台灣與周邊小國似小草
美國大選即將揭曉，國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方形容美中關係像兩隻大象，無論美國共和黨或民主黨執政，美國主要考量是美國利益，如今蔡政府卻希望兩隻大象打架讓台灣從中得利，但從政治學與國際關係來看，兩隻大象打架或兩隻大象太親密，周遭的小草都會遭殃，唯有兩隻大象和平共處，周遭的小草才能生存。
林郁方進一步說明，例如當年美中關係很好時就與台灣斷交，但現在美中關係交惡，反而讓台灣陷於戰爭的恐懼，現在政府花大錢一直買武器能確保台灣安全嗎，另一方面，林郁方也批評中共對台政策一直打壓我生存空間，無論台灣叫「台灣」或「中華民國」中共都不接受，如何讓人民對大陸有好感。
另外，林郁方表示，美國民主黨拜登若當選，對中國的態度與政策會比川普溫和，外交上會採多邊主義，但溫和不代表妥協，仍是會遵守台灣關係法。外交部前部長楊進添說，現在雖然我們跟美國關係看起來好像比較好，但是現在我們花大錢軍購，以及兩岸關係更緊張，對台灣發展不見的較好。台大政治系名譽教授包宗和也對政府做法表示，過高軍購會排擠台灣的建設與發展，得失之間要審慎評量。
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