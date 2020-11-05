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李哲華可不可能參選高雄市長？ 高市議長：不無可能

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨籍高雄市議長曾麗燕認為，如果兼任國民黨高市黨部主委的李哲華受到高雄地方肯定，也不無參選下屆高市長的可能。記者楊濡嘉／攝影
國民黨籍高雄市議長曾麗燕認為，如果兼任國民黨高市黨部主委的李哲華受到高雄地方肯定，也不無參選下屆高市長的可能。記者楊濡嘉／攝影

國民黨高雄市黨部主委確定由國民黨組發會主委李哲華兼任，高雄市民政局前局長曹桓榮以組發會組織經營部副主任兼任市黨部副主委曹桓榮。國民黨高雄市議員多認同此時確定主委職，議長曾麗燕和多位議員給李哲華的建議是「整合、整合、整合」，曾麗燕並認為如果李哲華對高雄有更多的了解，高雄基層也對他肯定，由李參選2022年市長選舉也不無可能。

曾麗燕說，從8月起，國民黨高雄市黨部無主委坐鎮，這段期間，許多高雄市基層黨員對黨的發展難免憂心，現在主委定下來，即使是兼任，還是要趕快訪基層，穩定基層黨員對黨的信心；黨中央對地方的看法往往與地方人士的想法有所出入，因此，李哲華以組發會主委兼任市黨部主委之後，要加緊了解地方，掌握高雄基層的想法。

「要趕快整合！」曾麗燕、議會黨團前總召曾俊傑、議員邱于軒等對李哲華的期許，都提到內部整合，不管是市長補選　或議長補選造成的裂痕，都期待新主委能設法彌平。

李哲華曾在受訪時說，不少人將市黨部主委與2022市長選舉聯想在一起，所以主委人選要審慎考量，如今他接下黨部主委職，未來是否有參選市長的可能？曾麗燕認為，如果李哲華能充分了解地方，地方上也對他肯定，日後不無可能由李參選高雄市長。

國民黨主席明年要改選，改選後高雄市黨部主委可能會換人，高市議員認為即使明年會換人，這段時間能確定主委人選，也是好的，「有比沒有好」、「總是找到人了」、「最重要的是黨務不要中斷」。

李哲華 高雄市 國民黨

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