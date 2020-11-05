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美大選膠著 藍智庫：最後一刻揭曉是民主價值
國民黨國家政策研究基金會上午舉行記者會說明美國大選結果與兩岸關係座談會，國家安全組召集人林郁方一開始就表示，現在川普與拜登得票數接近，目前沒有到最後一刻也不能說結果，但這就是美式的民主價值。
外交部前部長楊進添表示，相信不論是共和黨或民主黨勝選，外交政策不會改變，但是對台政策的做法會有一些不一樣，例如對台軍售等做法，拜登會更多考量美中關係與全球佈局再做決定，雖然如此，目前美國人民較反中的情緒已經被川普燃起，拜登應該也會列入施政參考，可能恢復多邊式的外交政策。
台大政治系名譽教授包宗和表示，多邊主義是民主黨的特色，會強化與盟邦、國際組織的連結與共同利益，重新建立起美國領導的地位，這是新自由主義的思維，與川普的現實主義很不一樣。
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