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扁點名這4人有機會選總統 黃偉哲：沒有想過這個事情
前總統陳水扁今天在臉書點名六都市長除了2位國民黨籍之外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都有可能是2024或2028總統大選的接班人選。對此，黃偉哲今上午受訪時表示，「沒有想過這個事情」。
陳水扁今天在臉書「陳水扁新勇哥物語」指出，六都市長除了2位國民黨籍之外，其他4人有3人是凱達格蘭學校傑出校友，包含鄭文燦領袖班第一期、陳其邁國策班第一期、柯文哲國策班第十期。
陳水扁表示，4位非國民黨籍的直轄市長有2位很可能是2024年總統大選的競爭對手，有2位則是2028年總統大選的可能接班梯隊。
陳水扁說，台灣4位民選總統，有3位出自台北市首都市長，但被蔡英文總統給打破了，2024年花落誰家？台南？新北？桃園？台北？每一位都有可能，會是「新桃之爭」，還是「南北之戰」？
被陳水扁點名可能選總統，黃偉哲今天上午受訪時僅回應，「沒有想過這個事情」。
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