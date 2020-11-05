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新桃之爭或南北之戰？ 扁預測2024、2028「是這4人競爭」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書預測，目前6都市長中，可能4位會分別參選2024年和2028年總統大選。圖／翻攝臉書「YonGe Chen（陳水扁）」
前總統陳水扁今天在臉書預測，目前6都市長中，可能4位會分別參選2024年和2028年總統大選。圖／翻攝臉書「YonGe Chen（陳水扁）」

前總統陳水扁今天在臉書「預測」，目前6位直轄市長，4位「非國民黨」籍中可能有兩位是2024年總統大選的競爭對手，有兩位可能是2028年總統大選的接班團隊。

目前6都市長，新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕是國民黨籍，台北市長柯文哲為民眾黨主席，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁是民進黨籍。

陳水扁今天在臉書談「從六都市長到總統府」，提及鄭文燦、陳其邁和柯文哲參加過他創辦的凱達格蘭學校國策班，4位「非國民黨籍」的市長中，「有二位很可能是2024年總統大選的競爭對手；有二位則是2028年總統大選的可能接班梯隊。」

他說，台灣4位民選總統中有3位出自台北市長，但這個情況被蔡英文總統打破了。「2024年花落誰家？台南？新北？桃園？台北？每一位都有可能。會是『新桃之爭』、還是『南北之戰』？」

國民黨 鄭文燦

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