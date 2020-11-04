林錫耀報告同志遊行盛況 蔡英文：你欠我一頓早餐

由基督教社群發起的「國家祈禱早餐會」今年停辦，傳出是因為民進黨公開號招群眾參加今年同志遊行引發基督教團體不滿。據轉述，今天蔡英文在民進黨中常會打趣向民進黨秘書長林錫耀表示，「你欠我一頓早餐。」

據轉述，今天林錫耀在中常會報告三件事，第一是現在大家都關注美國大選，一開始美國媒體都認為拜登會贏，但似乎川普要發表勝選感言，持續關注；第二，國民黨在立法院一直杯葛行政院長蘇貞昌上台，但依國民黨的情勢，現在應該在找台階下；第三，上周同志遊行，雖然沒有去年盛況，但仍有十幾萬人走上街頭，且都是自發性出席，這個活動還是辦得很成功。

林錫耀報告完後，蔡英文對他說，「你欠我一頓早餐。」不過一瞬間林錫耀沒有聽懂，一臉疑問。因此蔡英文又再說一次：「你欠我一頓早餐。」語畢全場大笑。