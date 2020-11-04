李哲華兼任高雄市黨部主委 國民黨2020要贏回高雄

高雄市委員會主委懸缺已久，國民黨今宣布由組發會主委李哲華兼任；此外，高雄市前民政局局長曹桓榮派任擔任組發會經營部副主任，並派駐高雄市協助黨務推展工作，兼任高雄市委員會副主任委員一職。國民黨強調，國民黨在高雄將用決心和打不倒的勇氣前進奔跑，用行動重新贏回高雄市民的信任與支持，2022一定要贏回高雄。

李哲華表示，兼任高雄市黨部主委是非常大的任務，雖然歷經了罷免案及市長補選失利，但在議會黨團團結之下成功守住議長。接下來國民黨在高雄將重新站穩腳步、團結一致、持續奮戰，並扮演稱職的在野黨角色、強力監督市政，他上任後將持續推動黨務，並發掘及培育優秀人才，為2022高雄市三合一選舉做好盤整及準備工作。

國民黨表示，在高雄市經歷罷免案及市長補選後有待重整旗鼓，雖然在高雄國民黨成為在野黨，但黨務的推展不能中斷。派任李哲華任高雄市黨部主委顯示出國民黨對於高雄市的重視與期望，盼透過李哲華豐富的黨務及組織發展經驗，讓國民黨在高雄能夠更積極作為，更為2022贏回高雄做好準備。

國民黨表示，在經歷高雄市民對國民黨的鞭策後，國民黨沒有原地打轉的時間，並更應該勇敢踏出一步，堅持改革的方向與道路。國民黨在高雄除了堅守在野黨立場，亦將聯合黨友一起有效監督市府施政，同時市黨部與黨籍議員亦將加強連結，攜手同心為高雄市的城市繁榮發展而共同奮鬥。