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李哲華兼任國民黨高市黨部主委 為2022超前部署

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委。本報資料照片
國民黨組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委。本報資料照片

國民黨今天下午宣布，為「超前部署2022」，由國民黨組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委，高雄市民政局前局長曹桓榮兼任市黨部副主委。

國民黨今天公布，高雄市委員會主任委員一職，由李哲華兼任，高雄市前民政局長曹桓榮派任組發會組織經營部副主任，並派駐高雄市協助黨務推展工作，曹桓榮同時兼任高雄市委員會副主任委員一職。

國民黨表示，在高雄市經歷罷免案及市長補選後有待重整旗鼓。雖然在高雄國民黨成為在野黨，但黨務的推展不能中斷。由李哲華兼任高雄市黨部主委一職，顯示出國民黨對於高雄市的重視與期望，盼透過李哲華豐富的黨務及組織發展經驗，讓國民黨在高雄能夠更積極作為，更為2022贏回高雄做好準備。

李哲華表示，兼任高雄市黨部主委是非常大的任務，雖然歷經了罷免案及市長補選失利，但在議會黨團團結之下成功守住議長，接下來國民黨在高雄將重新站穩腳步、團結一致、持續奮戰，並扮演稱職的在野黨角色、強力監督市政。

李哲華表示，上任後將持續推動黨務，並發掘及培育優秀人才，為2022高雄市三合一選舉做好盤整及準備工作。

國民黨表示，在經歷高雄市民對國民黨的鞭策後，沒有原地打轉的時間，並更應該勇敢踏出一步，堅持改革的方向與道路。國民黨在高雄除了堅守在野黨立場，亦將聯合黨友一起有效監督市府施政。同時市黨部與黨籍議員亦將加強連結，攜手同心為高雄市的城市繁榮發展而共同奮鬥。國民黨在高雄將用決心和打不倒的勇氣前進奔跑，用行動重新贏回高雄市民的信任與支持，在2022一定要贏回高雄！

高雄市 國民黨 李哲華

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