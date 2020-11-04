影／反萊豬進口 江啟臣下動員令號召支持者到凱道怒吼

國民黨今天召開中常會，黨主席江啟臣在會中致辭時發出動員令，號召支持者與黨員一同在11月 22日下午，前往凱達格蘭大道向蔡政府發出怒吼，表達反對瘦肉精豬肉的立場。

江啟臣表示，健康無可取代，下一代的健康，更不是貿易談判的籌碼。蔡英文總統突襲式的宣布開放瘦肉精豬肉進口，教育部雖然函請各級學校供應膳食，一律採用國內生產及國內產地的豬肉。但是面對在野黨提出校園禁用瘦肉精肉品的修法提案，民進黨立法委員，仍舊屈從黨意投下反對票，無視場外家長團體代表的憂心與吶喊，雙手高舉蔡英文總統的意志，雙腳踐踏民意與下一代的健康。

江啟臣說，國民黨團堅持營養午餐「契約載明禁用萊豬入法」，就是要用最嚴格的標準來要求校園的食品安全，避免廉價的瘦肉精豬肉，流向成本管控最嚴格的校園團膳。民進黨政府無力面對外部壓力，執意開放瘦肉精豬肉，也不願具體研擬配套措施，就是將下一代的健康曝露在健康風險之下，我們沒有辦法接受！

江啟臣在會中邀請所有的中常委，還有所有的黨公職人員、支持者，在11月 22日下午一點，前往凱達格蘭大道集結，放下旗幟，穿上黑色衣服，跟憤怒的人民站在一起，共同反對危害下一代健康的瘦肉精豬肉，反對雙重標準的民進黨，更要反對一黨獨大的綠色黨國體制！