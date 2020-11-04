未來四年誰掌白宮 江啟臣：押寶一邊的政府是短視的

美國正在進行總統大選開票，國民黨主席江啟臣強調，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的；無論是何黨當選，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係。

江啟臣表示，為無論將來誰入主白宮、誰會掌握國會參、眾兩院，與中華民國、東亞及全球事務都息息相關。江啟臣強調，中華民國曾是美國在世界大戰中的盟邦，現在雖然與美國已經沒有邦交數十年，他相信在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，雙方對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過。

江啟臣說，無論是何黨勝選，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係，因為這些關係將對台灣的發展和未來，產生重要的影響。

江啟臣認為，我國朝野各政黨有責任呼籲美方落實國會近年來通過的多項友台法案、促進雙方實質利益；也要與美方洽簽租稅協議，以此減輕國人在美就學、工作的租稅負擔；更要積極與美方討論實質推動互利互惠的自由貿易協定與投資協定，讓Made in Taiwan的商品和品牌與國內廠商更具國際競爭力。