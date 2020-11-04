11月22日秋鬥 謝立功：民眾黨參加但不上台發言

民眾黨今開會決定，將參與11月22日的秋鬥，包括5位民眾黨籍立委等都會參加，但現在還在評估黨主席柯文哲是否到場。民眾黨秘書長謝立功表示，民眾黨將尊重主辦單位，不上台，也不發表特定言論。

謝立功表示，11月22日秋鬥是非常有歷史的平台，其中的議題很多，特別是這次對於萊豬議題，是大家非常關切的，民眾黨希望能夠明白標示。

他指出，此次秋鬥除了萊豬的議題以外，還有其他四個不同的議題，希望透過秋鬥讓無論是民眾黨的支持者，還是對於民進黨執政感到不滿的民眾都能一起上街頭。謝立功表示，除了他本人以外，民眾黨5位立委都會參加，民眾黨也會發動認同的民眾參與。

至於柯文哲是否到場？謝立功表示，柯文哲他百分之百支持，不過考量到柯文哲是台北市長，目前還在評估用什麼形式來參與，據他所知，柯當天還有其他行程。

對於這是否代表藍白合作，謝立功說，秋鬥是一個公眾的平台。而謝立功也說，民眾黨會尊重主辦單位的一些規範，不會上台，也不會特別去發表一些言論。他說，行動的支持就是表達認同。