男友遭段宜康影射冒充新潮流 高嘉瑜：女朋友不一定會知道

段宜康臉書指，有民進黨女性立委的男友，聲稱自己是20年新潮流系成員，找行政部門喬事，外界質疑，是在暗指民進黨立委高嘉瑜的男友馬文鈺。高嘉瑜今面對媒體時表示，自己不知道當事人是誰，可能要問段宜康，但受訪時甚至一度以「我可能不一定有男朋友」為由想要結束話題，最後一邊跑進電梯，一邊說沒有分手，只是男朋友的事，女朋友也不一定會知道。

立法院財政委員會今審查中華民國110年度中央政府總預算案有關補助直轄市及縣市政府災害準備金與第二預備金，高嘉瑜待到最後一刻，面對媒體詢問段宜康臉書發文，她表示，確實有人傳來，但說實話應該要去問段宜康委員，還有當事人整個過程到底是怎樣。

高嘉瑜說，自己不是當事人也不清楚，就是希望趕快把事情釐清，到底真相是什麼，盼外界不要做一些無謂的揣測。

媒體追問高嘉瑜是否問過當事人？高則說，不知道當事人是誰，可能要問段宜康，且有男朋友的人立委蠻多的，應該不會只有自己，甚至說出「我可能不一定有男朋友。」

媒體驚訝是否兩人已分手，高嘉瑜則一邊解釋一邊快走表示沒有分手，只是想要表達段宜康說的不一定是自己，最後則要媒體不要再追問了，便進了電梯，「不要問我，我不知道啦，老婆的事老公都不一定知道了，男朋友的事女朋友也不一定會知道。」