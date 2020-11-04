台鐵裂軌頻傳士氣低 蘇貞昌今深夜赴宜蘭鼓勵巡軌員

行政院發言人丁怡銘表示，由於台鐵先前發生斷軌事件，行政院長蘇貞昌今晚11時左右將赴台鐵宜蘭站，主要是要為巡軌員加油打氣。據悉，蘇貞昌這項視察行程原先未保持低調，且又是深夜時分不宜採訪，並未對外公開，行政院原預計明早才會對外宣布，但行程提前曝光。

台鐵成功站日前爆出鐵軌有44公分裂痕，後續新市至永康間也檢查出19公分左右的裂痕，交通部長林佳龍數度要求台鐵改善，也要求建立多人通報制度。

據了解，裂軌事件發後，政委吳澤成曾建議，斷軌與裂軌有落差，建議中央一定要找機會聽聽看第一線巡軌員說法。蘇貞昌今晚也安排行程替巡軌員加油打氣。

根據台鐵日前統計，從民國105到109年，共有14件斷軌事件，都未發生行車事故，有13件巡檢時發現鋼軌有裂縫，只有成功站的裂縫未及時改善，其他都是當日夜間進行鋼軌抽換；10月28日台鐵台南路段的斷軌，則是列車經過時有異常，駕駛通報後，發現19公分斷軌，緊急固定後，也是當晚抽換鋼軌。