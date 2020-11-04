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影／藍委：政院公務員當網軍帶風向 攻擊在野黨

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委林為洲（左）、林奕華（中）等人上午舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委林為洲（左）、林奕華（中）等人上午舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。記者潘俊宏／攝影

在野黨立委日前杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告，質疑行政院未按時召開治安會報、食安會報等會議的違法情事，國民黨立委林為洲、林奕華等人今天舉行記者會表示，當天行政院幕僚在立法院會現場製作網軍圖卡，隨後也在立委粉專頁、知名網紅粉專等看到同樣的圖卡流傳，宛如網軍工廠從上游到下游攻擊在野黨。

林為洲表示，行政院的幕僚領國家薪水，如今卻淪為執政黨網軍放風向。林奕華則說，這是網軍國家隊，行政院公務員當天所做的卻是做給網軍使用的圖卡，對在野黨當天對執政黨的質疑卻不回應，這是用納稅人的錢來洗台灣人的腦。

行政院發言人丁怡銘隨後澄清，政院幕僚製作相關圖卡，均為彙整正確而即時新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。

國民黨立委林為洲（左二）、林奕華（右二）等人上午舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委林為洲（左二）、林奕華（右二）等人上午舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。記者潘俊宏／攝影

行政院 林奕華 網軍

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