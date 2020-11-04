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因應疫情與數位轉型 吳密察：故宮將設一級數位部門

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮院長吳密察。記者陳宛茜／攝影
故宮院長吳密察。記者陳宛茜／攝影

面對疫情造成的邊境封鎖，以及數位時代的到來，數位轉型已經成為博物館的目標。故宮院長吳密察今天在立院表示，準備在故宮設置新的數位部門，涵蓋系統、數位應用、資安等。

過去故宮關於數位科技的業務，是歸在教育展資處之下的資訊硬體科和資訊軟體科，分別掌管資訊業務軟硬體設備之研究、規畫、管理與維護網路資訊服務之規劃、建置、管理、維護及推廣。

吳密察表示，故宮會提處務規程的計畫，希望將資訊、資安、數位應用等人才，放在一個單位，並且是一個一級單位。

他表示，此一單位將規畫三科，一科包含資訊、基礎、資安、設備等； 一科掌管線上服務，一科負責線下。同時必須增加人才，並與產業保持聯繫。他表示，科技界也非常需要故宮的內容作為技術升級的基礎。

故宮 吳密察

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