小編做網圖被抓包 藍諷：行政院是網軍指揮中心

國民黨上午舉行「抓到了！行政院養網軍，民進黨用國庫做黨務！」記者會，文傳會主委王育敏指出，行政院小編被抓到上班時間在立法院議場製作「網軍圖卡」攻擊在野黨，應該行政中立的行政院竟幫民進黨養網軍，「國庫直接拿來做黨務」，如此離譜行徑，院長蘇貞昌應道歉下台，蔡英文總統也要說明清楚，監察院更應立即啟動調查。

國民黨提出三點聲明，一，行政院立即停止違法行為，對外說明該情況已經多久，發了多少匿名攻擊文宣？行政院帶頭反民主、戕害新聞自由，蘇貞昌應道歉並下台；二，對於行政院拿國庫公帑養小編，匿名攻擊在野黨及媒體的行為，是否有公務員涉及違失，監察院應立即啟動調查；三，蔡英文總統應說明立場和態度，給國人一個清楚的交代。

王育敏指出，這些網軍圖卡包括「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」等文宣，昨天做完後隨後即在多個親綠臉書社群曝光，包括「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」以及「我是台灣人．台灣是咱的國家」、桃園市議員王浩宇、民進黨立委王定宇粉專等都貼出，網媒《芋傳媒》也予以報導，顯見行政院就是網軍指揮中心。

王育敏諷刺，現在大家才恍然大悟，行政院對於法定要定期召開的食安會報、治安會報等許多正事懈怠不做，原來都在暗地養網軍、帶風向，攻擊在野黨正當的監督執政作為，甚至對於媒體監督政府的報導，也汙衊為錯誤百出的假新聞。蔡總統才在國慶演說中說對內針鋒相對是「民主日常」，那行政院養網軍攻擊在野黨也是「民主日常」嗎？

國民黨革實院院長羅智強諷刺蘇貞昌，「天下無難事只怕不騙人，國家是蘇家滿朝全東廠，行政院東廠有一條龍」，行政院中央廚房化，讓1450公務員化，直接用國家資源打擊其他在野黨的工具，把自己側翼化，這是民進黨所謂的民主進步嗎？

羅智強提及，過去他為了幫前總統馬英九競選連任，辭去發言人進入競選辦公室工作，將部分文宣放在馬英九臉書上頭放，結果被民進黨告貪汙，指他用國家資源做馬英九的文宣，最後不被起訴，因為他根本已經離開總統府了，並沒有拿國家資源做事。依照民進黨的標準，現在要不要去告這個小編貪汙？國家資源是這樣濫用的嗎？監察院要不要查查有沒有違反國家預算使用、踰越行政分際？