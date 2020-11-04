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盼時力2022超前部署 高鈺婷：階段任務完成

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量黨主席高鈺婷。記者蔡晉宇／攝影
時代力量黨主席高鈺婷。記者蔡晉宇／攝影

時代力量黨主席高鈺婷昨晚閃辭黨主席。高鈺婷上午出面說明表示，請辭原因是出於黨內外對於2022選戰布局壓力越來越大，與自己當初任務型主席的預想有點脫離，才會希望提早交棒，儘早讓新主席啟動選戰布局；至於情緒控管等報導，高鈺婷皆予以否認。

高鈺婷指出，在自己短暫的任內已做好階段性改革，讓團隊能組織作戰，時代力量現在已經是支有戰鬥力的隊伍了，所以自己才決定辭待命，讓決策委員討論能夠作戰的下屆黨主席，也期盼黨內能推出適合人選出任黨主席。

高鈺婷說，不論黨的什麼層級，都已建立明確而直接的管道，無論基層黨工或決策委員，都有健康良好運作機制，並有默契與效率。針對媒體報導黨主席月薪10萬的問題，時力決策會發言人李兆立表示，當時決策會在討論黨主席敘薪標準時，由於高鈺婷是當事人，因此有迴避參與討論，相關規範皆比照其他政黨主席有敘薪的情況。

【中央社／台北4日電】

時代力量黨主席高鈺婷今天說，黨內外對於2022年選舉布局的壓力越來越大，她也沒有要連任黨主席，為不讓時力失去好的先機，所以請辭，盼為時力打開空間，讓大家找出適合的黨主席，思索選戰布局的總指揮。

高鈺婷昨晚宣布請辭。她發布聲明表示，所有改革機制都已經在軌道上自動化運作，她沒有連任黨主席的意願，因此，與其拖到明年，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接2022年選舉布局的新任黨主席。

高鈺婷今天召開記者會，親上火線說明請辭原因；她說，昨天向決策委員們提出「請辭待命」的立場，主要是因為自己綜整黨務只有2個月時間，但卻明確感受到，黨內外對於2022年選戰布局的壓力越來越大，不論跑地方或中央黨部，都不斷要去回答選舉的想法，例如可能會推派誰，或要跟各方勢力如何整合等。

高鈺婷說，這跟她原本設定作為任務型黨主席、推動黨內改革任務的目標，已稍微脫離，自己希望時力這支隊伍可以透過機制，建立好的制度，讓團隊成為一個可以打仗的隊伍。

高鈺婷強調，很多不實指控與臆測，來導向說這是黨內鬥爭或放話，但她要跟大家說，絕無此事，而她所排定、設計的制度，讓時力已經可以進行組織作戰。

高鈺婷說，她已完成階段性任務，希望新的黨主席可以帶著黨，為選戰來做充分準備，時力需要一個可以帶領大家，開始思索選戰布局的總指揮，自己也非常確定，沒有要連任黨主席的意願，因此不希望耽誤寶貴時間，讓時力失去2022年可以有好的先機，她也提前打開空間，讓大家找出適合的黨主席。

媒體追問高鈺婷，下階段在黨內的地位或選舉規劃；高鈺婷說，她還是時力的一份子，但2022年布局或怎樣，目前無規劃。

此外，媒體報導高鈺婷接任黨主席後，情緒控管不佳；高鈺婷指出，這些不實指控與臆測，不予回應。

高鈺婷 時代力量

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