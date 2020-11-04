政院小編上班時間做圖批藍營 藍委轟蘇貞昌是網軍頭

行政院發言人室幕僚被媒體發現在上班時間在立法院製作攻擊國民黨的圖卡，國民黨立法院黨團今天舉行記者會表示，行政院現在是連用「1450」網軍都免了，直接用自己領國家薪水的機要人員拚命帶風向，行政院長蘇貞昌根本是踐踏公務體系、濫用權力，國民黨團要求行政院說清楚，並要求蘇貞昌和發言人丁怡銘下台。

媒體報導，蘇貞昌昨天到立院施政報告並備詢，但國民黨團第6度占領發言台，蘇仍無法上台，政院小編被發現在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」圖卡的畫面，一張是關於政院委員會沒開會，一張是關於昨天議場空轉，兩張圖卡沒多久的時間就出現在綠營立場的臉書粉絲頁和民進黨民代臉書上。

國民黨團總召林為洲說，發言人室的人直接扮演網軍，監督、監控國會，做圖的政院幕僚領國家薪水，也是廣義的公務人員，但卻在上班時間做政治攻防、攻擊在野黨，還做圖卡給側翼，公務人員上班時間宣傳政策就算了，但居然是政治攻防，之前民進黨用1450養網軍，起碼還是發包出去，現在連發包都免了，公務員利用上班時間做。

國民黨團書記長林奕華說，現在根本是網軍國家隊，公務人員沒有遵守行政中立原則，國家隊不是對國際宣傳，而是用納稅人的錢洗台灣人的腦帶風向，國民黨質疑行政院，結果行政院不是道歉，趕快跟大家說什麼時候開會，而是大喇喇地把立法院當行動辦公室，這比不開會還嚴重，蘇貞昌濫用權力，根本就是「網軍頭」。

國民黨立委李德維說，行政院無法無天，現在國家有疫情、食安、治安這麼多重要的事情要做，結果行政院在做什麼？做這麼骯髒的事，根本是民主之恥，他認為司法院、法務部和監察院都要出來說話，也要想想該做什麼事。

國民黨立委洪孟楷說，行政院有發言人體系，每周四的院會後也有記者會，不用堂堂正正的方式開大門走大路回應，用這麼偷偷摸摸的方式，根本是暗黑手法，他呼籲國會其他在野黨罷審行政院的預算，畢竟今天攻擊國民黨，明天可能也會攻擊其他在野黨；國民黨立委吳怡玎說，政府到底在做什麼？到底是在幫人民做事，還是只會靠網軍治國？