政院秘書長未列席備詢 藍委轟藐視國會

立法院內政委員會今天邀請行政院秘書長李孟諺安排「原住民自治法」、「原住民族土地及海域法」的立法進度進行專案報告，李孟諺昨天因公務告假，但國民黨籍召委鄭天財未准假，藍委陳玉珍、孔文吉等人今批評行政院藐視國會，一度與綠委唇槍舌戰。

內政委員會今擬邀請行政院秘書長李孟諺及原住民族委員會主委夷將·拔路兒，就「原住民族自治法及部落公法人設置辦法」、「原住民族土地及海域法」之立法進度進行專題報告，並備質詢。

陳玉珍在會議進行前即透過程序發言指出，內政委員會過去不是沒有秘書長來備詢的前例，過去民進黨籍召委陳其邁、李俊俋、姚文智安排專案報告，時任政院秘書長陳威仁、李四川、簡太郎都有來。召委未准假秘書長仍不來，只派內政衛福勞動處長列席，這是藐視國會。

孔文吉也說，原住民自治法、土海法的立法進度為何還沒送進立法院審查，不是問原民會主委，是要問行政院，蔡英文總統曾承諾這一屆會把草案送立法院審議，「原住民政策是要用做的，不是道歉的。」

立委高金素梅批評，從來沒遇到內政委員會召委邀請，哪個官員不到。今天秘書長不來，是對原住民族的一大踐踏，朝野應該一致譴責，政院必須給個說法。

民進黨立委管碧玲表示，立法院職權行使上，首長幕僚不是備詢對象，總質詢時秘書長也不會起來備詢。因此，秘書長不來符合體制，也是制度和體例上的不必要。她也說，與其要秘書長來備詢，不如不要再杯葛施政報告，讓蘇貞昌在總質詢上更清楚說明相關立法進度。

鄭天財說，之所以邀請秘書長專題報告，是蔡總統在2016年8月向原住民族道歉時，曾承諾原住民族自治法及土海法的立法時程；過去他擔任政院原民會副主委，也常陪同秘書長來備詢，這是事實也是慣例，今天僅處長代表列席，他不為難事務官，因此宣布休息。