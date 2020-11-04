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幕僚變網軍？ 行政院：彙整資訊供黨團立委對外說明

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
這篇澄清圖卡為行政院幕僚製作，但遭網媒質疑供網紅與立委使用。圖／擷取自網路
這篇澄清圖卡為行政院幕僚製作，但遭網媒質疑供網紅與立委使用。圖／擷取自網路

行政院沒開會報風波延伸案外案，網路媒體報導指出，政院發言人室幕僚被發現製作圖卡回擊此事，但相關圖卡變成網紅與立委在社群上的回應工具。行政院今解釋，該名幕僚是彙整正確而即時的新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。

政院幕僚被質疑是網軍，行政院發言人丁怡銘表示，網媒報導內容有所偏頗，在此嚴正澄清。

丁怡銘表示，報導中所載周姓同仁，日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作，報導所指昨日周姓同仁製作相關圖卡，均為彙整正確而即時之新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。

丁怡銘表示，政院給予委員之各式政策說明或是Line today 等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息，如同昨天相關媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路上澄清需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書上。

行政院 丁怡銘 網紅

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