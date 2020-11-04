民眾黨標示萊豬連署達標 籲「最會溝通」政府正視民意

台灣民眾黨7日在公共政策網路參與平台發起「標萊豬、護食安」公民連署，要求政府回應新增特定貨號等訴求，昨晚連署已達5000人門檻，依照規定，相關部會將出面針對提案內容予以回覆。

民眾黨發言人蔡峻維表示，連署在期限內達標，希望執政黨能正面回應民意，而非又是用官話，或是含糊的字眼敷衍民意，這樣的行為並非人民所樂見。蔡說，不要把民意當「塑膠」，號稱最會傾聽的政府請真的聽見民意。

民眾黨提案連署內容指出，進口豬肉之再製品、混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉；豬肉進口廠商如進口含有萊克多巴胺之豬肉，應列特定貨號，以供辨識；要求食品標示、食品添加物相關規定應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉等三大訴求。

民眾黨表示，透過政府公共政策網路參與平台，希望能夠匯聚民意，讓政府知道民眾對於食安議題確實非常在乎，也希望透過匯聚公民的力量，讓民進黨能找回過去以民為本的初心，不要以犧牲國人健康來換取政黨利益。