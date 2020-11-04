高鈺婷堅辭慰留無效 最具爭議的決策委員將遞補

時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭。據了解，高鈺婷是在昨天時力召開決策會議時提出辭職想法，儘管多位決策委員慰留，但高鈺婷辭意甚堅；由於高也將辭去決策委員一職，預計將由上回決策會改選的遞補名單首位雲林縣議員廖郁賢遞補，廖過去因為疑似涉及人頭黨員案，雲林縣黨部主委被暫時拔除，目前該案正在時力紀律委員會調查中。

時力決策委員表示，若高鈺婷不接受慰留，未來可能會召開臨時決策委員會，推派黨主席；高鈺婷請辭後，雲林縣議員廖郁賢將遞補進入決策委員會。時力發言人余佳蒨表示，由於高鈺婷目前為請辭待命，將待選出新主席後才會同步請辭決策委員，屆時廖郁賢才會遞補決策委員，並非即刻遞補。

時力黨內人士表示，高鈺婷低估了擔任政黨黨主席的難度，面對許多政治攻防議題顯得生疏，連黨內也對此多有質疑，加上時力面臨2022選戰有輸不得的壓力，皆造成高鈺婷扛不住壓力主動請辭的原因。