高鈺婷堅辭慰留無效 最具爭議的決策委員將遞補

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭。圖／聯合報系資料照片

時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭。據了解，高鈺婷是在昨天時力召開決策會議時提出辭職想法，儘管多位決策委員慰留，但高鈺婷辭意甚堅；由於高也將辭去決策委員一職，預計將由上回決策會改選的遞補名單首位雲林縣議員廖郁賢遞補，廖過去因為疑似涉及人頭黨員案，雲林縣黨部主委被暫時拔除，目前該案正在時力紀律委員會調查中。

時力決策委員表示，若高鈺婷不接受慰留，未來可能會召開臨時決策委員會，推派黨主席；高鈺婷請辭後，雲林縣議員廖郁賢將遞補進入決策委員會。時力發言人余佳蒨表示，由於高鈺婷目前為請辭待命，將待選出新主席後才會同步請辭決策委員，屆時廖郁賢才會遞補決策委員，並非即刻遞補。

時力黨內人士表示，高鈺婷低估了擔任政黨黨主席的難度，面對許多政治攻防議題顯得生疏，連黨內也對此多有質疑，加上時力面臨2022選戰有輸不得的壓力，皆造成高鈺婷扛不住壓力主動請辭的原因。

高鈺婷 時代力量

延伸閱讀

高鈺婷 閃辭時力黨魁

「顧全大局很難？」一位基層里長心聲：時力真的完了

高鈺婷辭意甚堅 時代力量決策委員會中慰留無效

時力高鈺婷請辭 籲推選布局2022選戰新任主席

相關新聞

國民黨再爆「蘇貞昌共有11法定會報逾期未開」

馬籍女大生遇害震驚國際社會，國民黨主席江啟臣揭露行政院一年未開治安會報，國民黨昨再踢爆，行政院長蘇貞昌共有十一個逾期未開...

民眾黨標示萊豬連署達標 籲「最會溝通」政府正視民意

台灣民眾黨7日在公共政策網路參與平台發起「標萊豬、護食安」公民連署，要求政府回應新增特定貨號等訴求，昨晚連署已達5000...

高鈺婷堅辭慰留無效 最具爭議的決策委員將遞補

時代力量黨主席高鈺婷昨晚宣布請辭。據了解，高鈺婷是在昨天時力召開決策會議時提出辭職想法，儘管多位決策委員慰留，但高鈺婷辭...

高鈺婷 閃辭時力黨魁

時代力量黨主席高鈺婷昨晚突然發出聲明表示，她已請辭黨主席職務；從八月廿九日被推選黨主席以來，她非常清楚推動時力變動的力量...

扁酸「歹逗陣」… 蔡總統：改革不討喜

前總統陳水扁日前向媒體人趙少康說，行政院長蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求換掉當時的副閣揆蔡英文，因為蘇覺得蔡「歹逗...

蘇揆：美國大選無論誰當選 台灣都是好夥伴

美國大選在台灣時間昨天晚間開始投票，選出正副總統、四百卅五席眾議員和參院一百席中改選的卅五席。行政院長蘇貞昌昨在立院表示...

「顧全大局很難？」一位基層里長心聲：時力真的完了

時力黨主席高鈺婷昨晚閃辭主席，引發黨內討論。一位長期支持時代力量的基層里長向本報表示，時代力量高層似乎永遠搞不懂什麼是大...

高鈺婷辭意甚堅 時代力量決策委員會中慰留無效

時代力量黨主席高鈺婷宣布請辭，多位時力決策委員說，今天決策會議準備進入議程時，高鈺婷提出請辭想法，儘管決策委員強力慰留，...

蘇貞昌不開治安會報有開其他會？國民黨點出五大破綻

行政院長蘇貞昌被國民黨主席江啟臣踢爆逾期未開治安會報，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，政院發言人丁怡銘為了幫蘇貞昌掩過飾非...

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」 蔡總統重砲反擊

保外就醫中的前總統陳水扁，日前向媒體人趙少康說，蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文換掉，因為蘇覺得蔡...

張惇涵親身觀察 揭蔡總統和蘇貞昌通話溝通態度

總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的溝通很隨時也很即時，作為少數當過蘇貞昌和蔡總統的發言人，他親身觀...

科技部將降級為國科會？吳政忠：兩單位首長英文頭銜同

科技部將降級為國科會？行政院最近傳出此消息，科技部長吳政忠今天在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」受訪表示這件事還在規畫，行政院會...

熱門新聞

蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：噁心至極

時代力量又折損一黨主席 高鈺婷宣布辭職

共軍頻擾台 孫大千：要和平還是戰爭 全在選民一念間

美女議員遭控假面甜心慣老闆 林穎孟回應了

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」 蔡總統重砲反擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。