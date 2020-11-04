「顧全大局很難？」一位基層里長心聲：時力真的完了

時力黨主席高鈺婷昨晚閃辭主席，引發黨內討論。一位長期支持時代力量的基層里長向本報表示，時代力量高層似乎永遠搞不懂什麼是大局為重，以自身為例，身為基層里長，努力經營期待能為黨加分，但每次來個黨主席又下台了的新聞，原本累積的潛在支持者就跑了一大半，一次次重頭來過真的很累，對時力已心灰意冷，覺得時力這次是真的完了。

該名里長表示，高鈺婷面對黨內外壓力龐大，不是不能理解，但既然擔起了重任，就該負責任地完成半年左右的任務；可是從過去邱顯智到現在高鈺婷，似乎黨內高層的抗壓力都十分令人失望，遇到問題的解決方式都不是克服，而是逃避，且他們請辭得輕鬆，卻苦了在第一線面對支持者的基層。

里長指出，昨晚很多支持者彼此間都在問，「怎麼又是這樣」，但這次除了失望，更多了一份對自己認同的懷疑，會開始質疑自己到底是為何而戰？

里長表示，和自己相同想法的時力基層支持者數量很多，大家都希望這次能發聲讓黨中央聽見，「基層不懂黨內派系也不懂政治算計，支持的是時力的理念，最起碼的希望是黨內不要再有紛擾的負面新聞了」。

時力決策委員、高雄市黨部主委林于凱也在臉書表示，「仇快不快我不知道，但親一定痛，而我們立院跟地方議會，也一定會繼續在崗位上，做好對得起這份政治工作的事」。林說，初衷沒變，這個黨，還是會繼續提供沒有背景資源、但有熱忱能力的人，進入政治場域工作的機會，但困難之處在於，要提供一群人進來吃飯，總得有人張羅煮飯，「張羅」這件事，可能比一般人想像還要困難得多，但既然開桌了，就應該要承擔。