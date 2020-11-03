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蘇貞昌不開治安會報有開其他會？國民黨點出五大破綻

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨踢爆行政院逾期未開的會報共有11個。記者劉宛琳／攝影
國民黨踢爆行政院逾期未開的會報共有11個。記者劉宛琳／攝影

行政院蘇貞昌被國民黨主席江啟臣踢爆逾期未開治安會報，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，政院發言人丁怡銘為了幫蘇貞昌掩過飾非，表列了17個蘇貞昌召開過的治安相關會議一覽表，但諷刺的是，內容破綻百出又欲蓋彌彰，簡直狠狠的打臉蘇貞昌。自上次丁怡銘形容蘇貞昌與唐鳳在「調情」後，他又再度扮演「豬隊友」的角色，簡直可圈可點。

黃子哲指出，破綻一：表列中蘇貞昌第一次召開治安相關會議的時間是108年11月7日，但蘇在同年1月14日就上任院長，竟然在近10個月後才首次開會關心治安，慢了八百萬拍的會議，還好意思拿出來說嘴？

破綻二：17個蘇貞昌召開過的治安相關會議，其中有10個(108/11/7、12/12、12/19、109/1/16、3/19、5/7、6/18、8/13、8/27、10/29)都是在例行的行政院會議上，那屬於例行的工作報告或修法草案的討論，並非特定為了治安議題所召開，根本是拿來充數塘塞或魚目混珠。

破綻三：109年的2月15日、4月8日、6月9日，短短的四個月內開了三次「逃逸移工管理專案會議」，但逃逸移工是老問題，蘇貞昌突然如此關心這議題，相當匪夷所思。若屬實，希望行政院公布會議紀錄，否則這三個會議怎麼看都像內政部或移民署的內部例行會議。

破綻四：109年的4月17日、5月8日，同樣在短短三周內分別開了二次「校園毒品」專案會議，究竟是什麼大案件需要蘇貞昌如此密集的關心？更怪的是，行政院明明有毒品防制會報，依規定應由蘇召集並主持，過去賴清德擔任院長，也都是由他自己親力親為。但蘇貞昌上任後唯一一次召開在108年11月11日卻是由時任副院長陳其邁來代理。因此蘇的二次校園毒品專案會議，極為詭異也不合邏輯。

破綻五：若依該表所示，在疫情壟罩下，蘇貞昌今年仍然開了14次治安相關的院會或專案會議。那為何外界質疑其他行政院任務編組，法定應由蘇貞昌召開的食安、治安、永續發展、毒品、廉政、科技、社福、性平、文化、數位國家等十項會議，卻不能開？況且改開視訊會議也是兼顧防疫的好方法，蘇貞昌拿疫情當藉口不開會，根本不攻自破。

黃子哲批評，行政院的會議，蘇貞昌該開不開(如前述十項會議)、開了不在(如找陳其邁或其他政委代開)、以及騙人要開(如蘇所承諾的「中央地方建設協調會報」)，都顯示蘇貞昌是個怠惰又輕諾的行政院長。蘇標榜的「有政府會做事」，應改成「有政府不開會」，但會時時「開天窗」。

黃子哲說，馬來西亞女大生被殺害的案件令人哀痛與遺憾，蘇貞昌迄今卻還在規避治安相關會議遲遲未開的責任。蘇貞昌不認錯不改過，那拒絕讓他到立院做施政報告，也是剛好而已。

蘇貞昌 行政院 黃子哲

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