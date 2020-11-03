陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」 蔡總統重砲反擊

保外就醫中的前總統陳水扁，日前向媒體人趙少康說，蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文換掉，因為蘇覺得蔡「難相處」。蔡英文總統稍早透過臉書表示，擔任總統這個職務，沒想過她好不好「鬥陣」（相處）這件事，「和台灣人民『鬥陣』（一起）過著安全的好生活，才是我唯一關心的事情。」

蔡總統說，最近有人在討論她好不好「鬥陣」。擔任總統這個職務，「我其實沒想過我好不好『鬥陣』這件事，因為我知道如果我要推動改革，一定不是很討喜的人。」面對前朝政府說要改革，卻解決不了的問題，若有人要她放著不解決，那她的確「歹鬥陣」，她一定要解決。

蔡總統表示，面對台灣民主、自由受到挑戰、國防安全受到威脅，若有人要她退讓，那她更是「歹鬥陣」，她一定不退讓。

蔡總統說，政治人物有很多眉眉角角，或許她有時候不是很好「鬥陣」，各種評論她也都尊重。不過，她想要說的是，她和行政院長蘇貞昌，以及執政團隊「鬥陣」得很好。我們面對國內外的挑戰，不但守住了非洲豬瘟，也守住疫情。

蔡總統表示，她認為，和台灣人民「鬥陣」過著安全的好生活，才是她唯一關心的事情。