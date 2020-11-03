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林穎孟稱未沒繳勞健保刁難生理假 助理拿證據狠打臉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專

無黨籍北市議員林穎孟遭助理指控為慣老闆。林穎孟今神隱，傍晚在臉書貼文表示，助理聘任、勞健保、請假等皆完全按規定。林說，她沒未給付中斷勞健保情事、勞健保都依規定；也沒有刁難女助理生理假。不過林穎孟助理拿出勞退滯納金的行政執行署通知公文；及10月7日與助理團體協約的會議記錄，狠打臉林穎孟。

林穎孟今天晚間臉書貼文提到，勞健保都依規定，也未有沒給付中斷勞健保情事，另外，林穎孟也說，團隊的生理假規範是「不需憑證、給全薪」，優於法令，員工從未因申請生理假而被要求提出憑證；至於詐領助理費一事，林穎孟則在臉書提到，已離職葉姓執行長選舉期間擔任她選舉幹事，選後繼續負責組織工作、經營國內外台灣鄉親社團，並受理陳情案，絕無詐領助理費。

但對於林穎孟提出的三點澄清，林助理則拿出勞退欠繳的行政執行署通知公文打臉，助理提到，議員提到沒有未給付而中斷勞健保情事，勞健保都符合規定，但若沒有未給付，怎麼會有行政執行署的滯納金通知公文？

至於林提到，從未因申請生理假而要求提出憑證，助理則拿出10月7日，助理們與議員召開團體協約時，協商請假的內容會議紀錄錄音檔，當天因為有助理提到請生理假如何舉證？當時議員先問「你生理假要請病假？」林才說「也是要憑證」，不過當助理追問生理假憑證是什麼？林說，「要再想一下」。

至於林說無詐領助理費一事，助理也說，葉姓執行長沒有來辦公室上班就是事實。

台北市議員林穎夢說，她沒未給付中斷勞健保情事、也沒有刁難女助理生理假。不過林穎孟助理拿出勞退滯納金的行政執行署通知公文；及10月7日與助理團體協約的會議記錄，打臉林穎孟。圖／林穎孟辦公室助理提供
台北市議員林穎夢說，她沒未給付中斷勞健保情事、也沒有刁難女助理生理假。不過林穎孟助理拿出勞退滯納金的行政執行署通知公文；及10月7日與助理團體協約的會議記錄，打臉林穎孟。圖／林穎孟辦公室助理提供

林穎孟 健保

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