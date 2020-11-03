挨批假面甜心、慣老闆 林穎孟提3點澄清：非事實

台北市無黨籍議員林穎孟，被鏡週刊爆料是「慣老闆」，多名助理向周刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排葉姓男友當人頭助理、詐領補助款。周刊還指她涉嫌挪用助理的勞健保保費20多萬元周轉，對照她改革勞權的的形象，顯得格外諷刺，批她是假面甜心、慣老闆。

對此，林穎孟晚間在臉書發出聲明指出：

1.關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理，未有未給付而中斷勞健保之情事。 2.關於我團隊的生理假規範，是「不需憑證、給全薪」，也優於法令，員工從未因申請生理假而被要求提出憑證。 3.我的所有助理各自有分工，包含文宣、質詢稿、選民服務、跑行程、跑地方組織等等，都有相關工作紀錄。已離職的葉姓執行長在選舉期間即擔任我的選舉幹事替我處理大大小小的選務，選後則繼續負責組織工作、經營國內外台灣鄉親社團並受理陳情案，絕無詐領助理費之情事。

林穎孟說，這幾年來她因努力跑會議與地方行程忙碌，未多注意辦公室內務，正在調整工作流程中。而目前送入勞動局的勞資調解主題為「議會助理加班費及契約性質」，我認為這本來就是議會存在已久的議題，也有按照程序參與。期盼事情會有好的結果，並感謝團隊成員這幾年的參與。

最後，服務大安文山市民是她最重要的事情，至今我未曾讓這些團隊內部的情況，影響到我在議會的所有工作，質詢我未有缺席，地方行程也全力參與。

林穎孟說，「感謝大家的關心，我會繼續努力做好議員的責任與工作，繼續認真每一天，多謝各位！」