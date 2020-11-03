快訊

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款 監院彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款，監院在今天通過彈劾。圖／本報系資料照
屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款，監院在今天通過彈劾。圖／本報系資料照

監察院今天表示，屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀涉嫌在2016年擔任鄉長期間，利用職務上機會指示公所課長舉辦相關活動並以長治鄉公所名義申請補助，再以不實單據加以核銷詐得補助款，有虧公務員之職責，損害公務員應廉潔自持之形象，因此今天以13比0票數全數通過監委林國明、郭文東所提出之彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

查案監委指出，許玉秀對於其詐得補助款情事，雖辯稱不實單據核銷部分並未介入，並稱自己核銷時僅能就發票、收據為形式上之審查；但調查發現並非如此，因此許玉秀所辯並不足採，其利用職務上機會詐取財物之違失事證，已足認定。

查案監委指出，許玉秀經屏東地方法院以共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年在案，相關行為也已損及國家公務執行之公正性與人民對於公務員誠實廉潔性之信賴；除觸犯貪污治罪條例外，並有違公務員服務法第1條、第5條、第6條、第17條與公務員廉政倫理規範第3點之規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長之形象，影響民眾對公務員清廉操守與公正執行職務之觀感甚鉅，因此提出彈劾，盼公務人員引以為戒。

公務員 屏東縣

延伸閱讀

前高市府官員再進監院 陳菊「用自己人」爭議未了

校園安全引發重視 屏東縣警局強化與轄內大專院校聯繫

鼓勵藝術創作自由 屏東縣街頭藝人改採登記制

警察兒性侵案刪網友留言 林明溱：監院要求調查

相關新聞

毒品會報也沒開？ 內政部官員替「聽錯的徐國勇」解釋

民眾黨立委張其祿今表示，經查毒品防治會報也已快一年沒開了，質疑內政部長徐國勇根本說謊。內政部官員則替徐國勇解釋，今年4月...

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款 監院彈劾

監察院今天表示，屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀涉嫌在2016年擔任鄉長期間，利用職務上機會指示公所課長舉辦相關活動並以長治鄉公...

橫跨五大洲各國國會議員公開聲明 挺台參與WHA

外交部今天表示，由橫跨全球五大洲各國國會及議會成員所組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentar...

國民黨六度杯葛蘇貞昌上台 民進黨：作秀掩飾自身無能

行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告再度遭國民黨立委杯葛，本會期第六度上不了台。民進黨發言人周江杰呼籲國民黨勿再用政治作秀...

阿扁喊話朝野和解 又爆「蔡蘇歹逗陣」有何深意？

行政院長蘇貞昌上午在立法院進入議場前被媒體堵訪，擠出一抹很不自然的微笑，表情尷尬。

陳菊29歲遭警總搜索監控 促轉會將揭密當年威權政府手段

促轉會今天表示，11日將舉辦「政治檔案徵集成果與研究初探發表會」，會中將分享監察院長陳菊在29歲時遭警方搜索並拘留的故事...

李四川透露黃偉哲曾向他要電話 請教「路平」一事

長榮大學女大生命案震驚社會，校安環境也成為各縣市重視的議題。高雄市前副市長李四川在臉書發文提到，這一事件再次應證，給市民...

謝龍介：黃偉哲離譜發言變「幹話市長」 要求下台

「政院治安會報逾1年未開，行政院明顯怠忽職守！」國民黨3日痛批，近來重大暴力刑案受害者有多位外籍人士，傷害台灣國際形象，行政院治安會報竟逾1年未開，行政院長蘇貞昌應為怠忽職守向全民道歉...

【重磅快評】綠營忙著插旗警界 治安會報還開嗎？

馬籍女大生遇害，蔡政府官員個個道歉，國民黨立委江啟踢爆行政院逾一年未開食安會報後，昨天再踢爆行政院連「治安會報」也是一年...

公投案聽證會辯論 藍營堅持立法創制

中選會針對藍營提出「公投修正案」公投舉辦聽證會，與會的國民黨考紀會主委葉慶元表示，本案提案非常明確、且為立法原則的創制，希望中選會不要利用行政程序刻意拖延。中選會委員蔡佳泓回應表示不會...

柯文哲防疫再槓中央 「紓困金亂發、三倍券看到危機」

新冠肺炎疫情衝擊經濟，台北市長柯文哲今出席社會企業成果發表會。柯文哲說，「只要活得更久、就會遇到更慘的事」。台灣之所以防...

雇主要求請生理假先「驗身」 勞動部：罰2到30萬元

針對有台市議員遭控要求女助理請生理假需附憑證，勞動部官員指出，所有性別工作平等法規定的相關假別，唯有生理假不需要提出證明...

熱門新聞

蘇貞昌治安會報一年未開 江啟臣：依法開或許憾事就不會發生

共軍頻擾台 孫大千：要和平還是戰爭 全在選民一念間

蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：噁心至極

美女議員遭控假面甜心慣老闆 林穎孟回應了

陳水扁：蘇貞昌兩次入府要求換掉蔡英文 我不同意

民進黨每個都拿過阿扁的錢？ 行政院：蘇貞昌沒有拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。