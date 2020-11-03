屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款 監院彈劾

監察院今天表示，屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀涉嫌在2016年擔任鄉長期間，利用職務上機會指示公所課長舉辦相關活動並以長治鄉公所名義申請補助，再以不實單據加以核銷詐得補助款，有虧公務員之職責，損害公務員應廉潔自持之形象，因此今天以13比0票數全數通過監委林國明、郭文東所提出之彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

查案監委指出，許玉秀對於其詐得補助款情事，雖辯稱不實單據核銷部分並未介入，並稱自己核銷時僅能就發票、收據為形式上之審查；但調查發現並非如此，因此許玉秀所辯並不足採，其利用職務上機會詐取財物之違失事證，已足認定。

查案監委指出，許玉秀經屏東地方法院以共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年在案，相關行為也已損及國家公務執行之公正性與人民對於公務員誠實廉潔性之信賴；除觸犯貪污治罪條例外，並有違公務員服務法第1條、第5條、第6條、第17條與公務員廉政倫理規範第3點之規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長之形象，影響民眾對公務員清廉操守與公正執行職務之觀感甚鉅，因此提出彈劾，盼公務人員引以為戒。