國民黨六度杯葛蘇貞昌上台 民進黨：作秀掩飾自身無能

行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告再度遭國民黨立委杯葛，本會期第六度上不了台。民進黨發言人周江杰呼籲國民黨勿再用政治作秀、鬧劇的方式企圖來掩飾自身的無能。

周江杰說，國民黨霸占議場、杯葛行政團隊，妨礙其他朝野立委行使職權，無法透過詢答監督政府施政，致使立院議事空轉，國民黨主席江啟臣的領導已從「數位諸葛」淪為「數位杯葛」？國民黨是不是因失去「理性問政」的能力，不敢站上質詢台，讓國人了解政策實質內容？

周江杰說，失去理性問政能力的國民黨，今天甚至放話將杯葛議事到12月底。這將讓國家的重大政策與建設，包括前瞻基礎建設二期、防疫及各項攸關民生的政府預算，因而持續停擺，嚴重阻礙國家前進的腳步。

周江杰呼籲國民黨，勿再用政治作秀、鬧劇的方式企圖來掩飾自身的無能，勇敢站上質詢台，不要再妨礙其他朝野政黨立委，讓蘇貞昌與背負監督政府職責的立委們能夠就各項國家重大議題進行答辯，才不負國人賦予的責任。