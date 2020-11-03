快訊

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國總統大選將揭曉 卓榮泰：祈願11月3日之後世界和平

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

美國總統大選即將揭曉，民進黨前主席卓榮泰在臉書上表示，台海區域和平穩定中的國際局勢，經過了今年1月11日之後，台灣平安；祈願在11月3日之後，世界和平。

卓榮泰說，歷史已經證明無論是希特勒的「侵略戰爭」、英相張伯倫的「綏靖政策」及國民黨汪精衛的「曲線救國」，最後都註定失敗，凡是有實力的國家不窮兵黷武、不發動戰爭；有尊嚴的主權國家不卑躬屈膝、討乞投降，是任何時代世界局勢和平穩定的必要條件。文明的人類、進步的國家，都應該竭盡所能「化解紛爭、阻止戰爭」。

卓榮泰表示，台海問題的爭議已經得到國際重視，海峽兩岸必須通過一切的努力，不要讓台海的緊張成為全球的焦慮。

強烈譴責任何破壞印太區域和平的軍事威脅與行動；強烈要求台海雙方必須承認，維持互不侵犯的「和平中線」是重要的事實且具體存在。

卓榮泰指出，蔡英文總統今年雙十致詞中明白指出，「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。」他也提到，民進黨前主席林義雄曾引英國哲人羅素的話：「我隱約地看到一個充滿喜樂的世界，在那裡心靈得以擴展，希望無窮」，這些都是對和平最充滿決心與希望的註解。

卓榮泰 戰爭 美國大選

延伸閱讀

【歷史回顧】嚴震生／美國前任總統會是現任總統的資產嗎？

白宮由誰入主？2020美國總統大選 即時開票實況

象牙海岸大選 總統烏阿塔哈贏得第3個任期

總統大選投票倒數 川普預言：再次贏得漂亮勝利

相關新聞

毒品會報也沒開？ 內政部官員替「聽錯的徐國勇」解釋

民眾黨立委張其祿今表示，經查毒品防治會報也已快一年沒開了，質疑內政部長徐國勇根本說謊。內政部官員則替徐國勇解釋，今年4月...

屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀詐領補助款 監院彈劾

監察院今天表示，屏東縣長治鄉前鄉長許玉秀涉嫌在2016年擔任鄉長期間，利用職務上機會指示公所課長舉辦相關活動並以長治鄉公...

橫跨五大洲各國國會議員公開聲明 挺台參與WHA

外交部今天表示，由橫跨全球五大洲各國國會及議會成員所組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentar...

國民黨六度杯葛蘇貞昌上台 民進黨：作秀掩飾自身無能

行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告再度遭國民黨立委杯葛，本會期第六度上不了台。民進黨發言人周江杰呼籲國民黨勿再用政治作秀...

阿扁喊話朝野和解 又爆「蔡蘇歹逗陣」有何深意？

行政院長蘇貞昌上午在立法院進入議場前被媒體堵訪，擠出一抹很不自然的微笑，表情尷尬。

陳菊29歲遭警總搜索監控 促轉會將揭密當年威權政府手段

促轉會今天表示，11日將舉辦「政治檔案徵集成果與研究初探發表會」，會中將分享監察院長陳菊在29歲時遭警方搜索並拘留的故事...

李四川透露黃偉哲曾向他要電話 請教「路平」一事

長榮大學女大生命案震驚社會，校安環境也成為各縣市重視的議題。高雄市前副市長李四川在臉書發文提到，這一事件再次應證，給市民...

謝龍介：黃偉哲離譜發言變「幹話市長」 要求下台

「政院治安會報逾1年未開，行政院明顯怠忽職守！」國民黨3日痛批，近來重大暴力刑案受害者有多位外籍人士，傷害台灣國際形象，行政院治安會報竟逾1年未開，行政院長蘇貞昌應為怠忽職守向全民道歉...

【重磅快評】綠營忙著插旗警界 治安會報還開嗎？

馬籍女大生遇害，蔡政府官員個個道歉，國民黨立委江啟踢爆行政院逾一年未開食安會報後，昨天再踢爆行政院連「治安會報」也是一年...

公投案聽證會辯論 藍營堅持立法創制

中選會針對藍營提出「公投修正案」公投舉辦聽證會，與會的國民黨考紀會主委葉慶元表示，本案提案非常明確、且為立法原則的創制，希望中選會不要利用行政程序刻意拖延。中選會委員蔡佳泓回應表示不會...

柯文哲防疫再槓中央 「紓困金亂發、三倍券看到危機」

新冠肺炎疫情衝擊經濟，台北市長柯文哲今出席社會企業成果發表會。柯文哲說，「只要活得更久、就會遇到更慘的事」。台灣之所以防...

雇主要求請生理假先「驗身」 勞動部：罰2到30萬元

針對有台市議員遭控要求女助理請生理假需附憑證，勞動部官員指出，所有性別工作平等法規定的相關假別，唯有生理假不需要提出證明...

熱門新聞

蘇貞昌治安會報一年未開 江啟臣：依法開或許憾事就不會發生

共軍頻擾台 孫大千：要和平還是戰爭 全在選民一念間

蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：噁心至極

美女議員遭控假面甜心慣老闆 林穎孟回應了

陳水扁：蘇貞昌兩次入府要求換掉蔡英文 我不同意

民進黨每個都拿過阿扁的錢？ 行政院：蘇貞昌沒有拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。