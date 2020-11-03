美國總統大選將揭曉 卓榮泰：祈願11月3日之後世界和平

美國總統大選即將揭曉，民進黨前主席卓榮泰在臉書上表示，台海區域和平穩定中的國際局勢，經過了今年1月11日之後，台灣平安；祈願在11月3日之後，世界和平。

卓榮泰說，歷史已經證明無論是希特勒的「侵略戰爭」、英相張伯倫的「綏靖政策」及國民黨汪精衛的「曲線救國」，最後都註定失敗，凡是有實力的國家不窮兵黷武、不發動戰爭；有尊嚴的主權國家不卑躬屈膝、討乞投降，是任何時代世界局勢和平穩定的必要條件。文明的人類、進步的國家，都應該竭盡所能「化解紛爭、阻止戰爭」。

卓榮泰表示，台海問題的爭議已經得到國際重視，海峽兩岸必須通過一切的努力，不要讓台海的緊張成為全球的焦慮。

強烈譴責任何破壞印太區域和平的軍事威脅與行動；強烈要求台海雙方必須承認，維持互不侵犯的「和平中線」是重要的事實且具體存在。

卓榮泰指出，蔡英文總統今年雙十致詞中明白指出，「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。」他也提到，民進黨前主席林義雄曾引英國哲人羅素的話：「我隱約地看到一個充滿喜樂的世界，在那裡心靈得以擴展，希望無窮」，這些都是對和平最充滿決心與希望的註解。