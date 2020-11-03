李四川透露黃偉哲曾向他要電話 原因是為這事

長榮大學女大生命案震驚社會，校安環境也成為各縣市重視的議題。高雄市前副市長李四川在臉書發文提到，這一事件再次應證，給市民一條安全平安回家的路，路平、燈亮、水溝通非常重要。

李四川透露，記得有一次與台南市黃偉哲市長同時參加行政院院會，因毗鄰而坐，黃市長向他要手機電話，客氣地說「有需要時，要請教有關『路平』的事」，可見黃市長有心想好好建設台南市。

李四川說，剛到高雄服務時期，一天到晚接到議員、里長抱怨路燈不亮，報修時間長達好幾天，他請維管路燈的養工處同仁到新北市政府取經，採用PFI（Private Finance Initiative民間融資參與公共建設）方式採購智能路燈。經同仁的努力，也在108年底完成發包，將高雄24萬盞路燈中尚有10幾萬盞舊路燈更換為智能的LED路燈。

智能路燈當故障時，路燈控制器將會自動通知維護人員、區長、里長等人員的手機，使維修通報與管理更加迅速便捷。據瞭解高雄市自109年來路燈通報案件減少6000多件，降低幅度達16.2%，維修效率也從去年平均2天降為22小時。

李四川建議黃偉哲市長將台南市的舊路燈，比照新北市及高雄市採用PFI方式公開發包，在不增加預算下，利用節能LED路燈節省下來的電費，迅速更換智能路燈，以提高全市路燈的維修效率及妥善率。