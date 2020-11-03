快訊

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

李四川透露黃偉哲曾向他要電話 原因是為這事

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前副市長李四川目前定居新北市，從公部門轉入民間公司服務。本報資料照片
高雄市政府前副市長李四川目前定居新北市，從公部門轉入民間公司服務。本報資料照片

長榮大學女大生命案震驚社會，校安環境也成為各縣市重視的議題。高雄市前副市長李四川在臉書發文提到，這一事件再次應證，給市民一條安全平安回家的路，路平、燈亮、水溝通非常重要。

李四川透露，記得有一次與台南市黃偉哲市長同時參加行政院院會，因毗鄰而坐，黃市長向他要手機電話，客氣地說「有需要時，要請教有關『路平』的事」，可見黃市長有心想好好建設台南市。

李四川說，剛到高雄服務時期，一天到晚接到議員、里長抱怨路燈不亮，報修時間長達好幾天，他請維管路燈的養工處同仁到新北市政府取經，採用PFI（Private Finance Initiative民間融資參與公共建設）方式採購智能路燈。經同仁的努力，也在108年底完成發包，將高雄24萬盞路燈中尚有10幾萬盞舊路燈更換為智能的LED路燈。

智能路燈當故障時，路燈控制器將會自動通知維護人員、區長、里長等人員的手機，使維修通報與管理更加迅速便捷。據瞭解高雄市自109年來路燈通報案件減少6000多件，降低幅度達16.2%，維修效率也從去年平均2天降為22小時。

李四川建議黃偉哲市長將台南市的舊路燈，比照新北市及高雄市採用PFI方式公開發包，在不增加預算下，利用節能LED路燈節省下來的電費，迅速更換智能路燈，以提高全市路燈的維修效率及妥善率。

李四川 高雄市

延伸閱讀

謝龍介：黃偉哲離譜發言變「幹話市長」 要求下台

學生嗆路燈搞錯重點 黃偉哲：市府會盡速查察恢復光明

證據會說話！ 長榮大學生：路燈至少2016年就不亮

留言恫嚇對遇害女大生同學不利 台南警著手追查

相關新聞

毒品會報也沒開？ 內政部官員替「聽錯的徐國勇」解釋

民眾黨立委張其祿今表示，經查毒品防治會報也已快一年沒開了，質疑內政部長徐國勇根本說謊。內政部官員則替徐國勇解釋，今年4月...

李四川透露黃偉哲曾向他要電話 原因是為這事

長榮大學女大生命案震驚社會，校安環境也成為各縣市重視的議題。高雄市前副市長李四川在臉書發文提到，這一事件再次應證，給市民...

謝龍介：黃偉哲離譜發言變「幹話市長」 要求下台

「政院治安會報逾1年未開，行政院明顯怠忽職守！」國民黨3日痛批，近來重大暴力刑案受害者有多位外籍人士，傷害台灣國際形象，行政院治安會報竟逾1年未開，行政院長蘇貞昌應為怠忽職守向全民道歉...

【重磅快評】綠營忙著插旗警界 治安會報還開嗎？

馬籍女大生遇害，蔡政府官員個個道歉，國民黨立委江啟踢爆行政院逾一年未開食安會報後，昨天再踢爆行政院連「治安會報」也是一年...

公投案聽證會辯論 藍營堅持立法創制

中選會針對藍營提出「公投修正案」公投舉辦聽證會，與會的國民黨考紀會主委葉慶元表示，本案提案非常明確、且為立法原則的創制，希望中選會不要利用行政程序刻意拖延。中選會委員蔡佳泓回應表示不會...

柯文哲防疫再槓中央 「紓困金亂發、三倍券看到危機」

新冠肺炎疫情衝擊經濟，台北市長柯文哲今出席社會企業成果發表會。柯文哲說，「只要活得更久、就會遇到更慘的事」。台灣之所以防...

雇主要求請生理假先「驗身」 勞動部：罰2到30萬元

針對有台市議員遭控要求女助理請生理假需附憑證，勞動部官員指出，所有性別工作平等法規定的相關假別，唯有生理假不需要提出證明...

毒品會報也沒開 民眾黨：徐國勇國會說謊圓謊應下台

內政部長徐國勇被民眾黨立委張其祿質疑，昨天說有開治安會報，只是記錄沒上網，根本在國會殿堂說謊；徐今上午在立院受訪時表示，...

跨黨派立委組東協國會友好協會 盼促進交流

由跨黨派立委組成的立法院「台灣與東南亞國家協會國會議員友好協會」今天舉行成立大會，會長、民進黨立委陳歐珀說，希望推動與東...

公投綁大選聽證交鋒 學者：中選會不要像國文老師

中選會今天針對國民黨主席江啟臣提出的「公投綁大選」公投案舉行聽證。與會學者專家多聚焦討論此案屬於立法原則的創制案或複決案...

秀表反擊 行政院：10院會+7專案會議都在談治安

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺一案，引發社會各界對治安的討論聲量，行政院治安會報卻被在野黨發現已逾一年未召開。行政院今秀...

趙少康、陳水扁一笑泯恩仇 政壇這些大咖也大和解了

由政轉媒的政論節目主持人趙少康，上周六（31日）到台南探訪前總統陳水扁，訪談內容昨天完整呈現。兩人在1994年台北市長選戰交鋒，當時都是政壇熠熠明星，選戰結果陳上趙下，陳水扁後來還當上總統，趙少康則在政論圈建立口碑，人生際遇大不同，此次會面也被形容為「大和解」。

熱門新聞

蘇貞昌治安會報一年未開 江啟臣：依法開或許憾事就不會發生

共軍頻擾台 孫大千：要和平還是戰爭 全在選民一念間

蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：噁心至極

美女議員遭控假面甜心慣老闆 林穎孟回應了

扁與趙少康對談網路播出踩紅線？ 中監：蒐集影片瞭解中

陳水扁：蘇貞昌兩次入府要求換掉蔡英文 我不同意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。