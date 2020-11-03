謝龍介：黃偉哲離譜發言變「幹話市長」 要求下台

「政院治安會報逾1年未開，行政院明顯怠忽職守！」國民黨3日痛批，近來重大暴力刑案受害者有多位外籍人士，傷害台灣國際形象，行政院治安會報竟逾1年未開，行政院長蘇貞昌應為怠忽職守向全民道歉。對此，行政院長蘇貞昌回應，在防疫期間不必要的聚集就不要進行，連行政院會六都首長也是一直到八月才來參加列席。

黃偉哲成幹話市長

文傳會主委王育敏指出，根據規定，行政院每2個月就應召開1次治安會報，然而距今已超過1年未開會，行政院長蘇貞昌做為治安會報召集人，竟怠忽職守至此，必須向全民道歉。就連同黨張花冠都暗諷選輸的人去當院長，還起了選總統之心。「蘇貞昌是否如張花冠所言，太想選總統才忘記行政院長的本職？」

針對在轄區內發生馬籍女大生遭隨機擄殺，國民黨副秘書長謝龍介強調，台南市長黃偉哲連續失言被各界重重打臉：他10月30日說「台南市警方不會吃案，任何案件都會積極偵辦」，但學生都找了房東陪同到派出所，警方沒給三聯單，還認定女學生「不願意報案，可能是惡作劇」？這不是吃案，什麼是吃案？

「既然台南市警方如同黃偉哲說積極辦案，為何還懲處、拔掉歸仁分局長？台南市警局長又為何要自請處分？」謝龍介強調，黃偉哲「兩盞燈壞，大家要尊重事實」的離譜發言，更引起網路上一片撻伐，黃偉哲已變成百分百的「幹話市長」，除了當地學生憤慨，台南市議會黨團群起抗議，並要求黃偉哲下台。

推跟蹤騷擾防制法

文傳會副主委黃子哲表示，外籍人士來台頻傳遭遇暴力犯罪等嚴重刑案，包括2018年陳同佳案尚處於複雜司法角力中、年初在台灣亦發生駭人聽聞的馬來西亞華僑分屍案，這些都不僅僅只是一些意外產生的社會悲劇，更凸顯了社會已存的法治漏洞，直接且嚴重損及我國國際聲譽，政府不應毫無作為。

「在修法方面，攸關女性人身安全的『跟蹤騷擾防制法』草案躺在立院多年。」王育敏指出，徐國勇4月曾在立院承諾，半年內完成部版草案送行政院審查，如今卻沒有下文，蔡政府習慣性地「只有承諾，沒有行動」；她呼籲完全執政的民進黨應負起責任，拿出實際行動維護女性人身安全，做好補破網的工作。

對於蘇貞昌的回應，王育敏表示，行政院長應依法行政，不開治安會報就是怠忽職守，不要再拿防疫當藉口。況且候友宜在地方每月都按時召開治安會報，新北市才是真正重視治安，蘇院長不開治安會報，不重視治安是事實，怎麼還好意思拿候友宜背書？

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