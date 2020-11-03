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【即時短評】請問為神豬落淚的吳思瑤 美國豬不是豬？

聯合報 / 本報記者程平
民進黨立委吳思瑤今年8月舉行記者會表示，神豬飼養不人道，應檢討。圖／吳思瑤國會辦公室提供
民進黨立委吳思瑤今年8月舉行記者會表示，神豬飼養不人道，應檢討。圖／吳思瑤國會辦公室提供

吳思瑤今年8月才在立院舉行記者會，呼籲為避免再有神豬被殘忍強制灌食，政府應依「動物保護法」開罰，更當場落淚。但吳思瑤昨天卻在立法院中，為護航民進黨政府進口美國萊豬，力擋在野所提的「學校衛生法」修法，無視萊客多巴胺對豬隻的危害，似乎美國豬就不是豬？

吳思瑤為神豬的落淚，只不過在動保團體眼中，人類對肉豬使用瘦肉精，同樣是危害動物而不利己。台灣動物社會研究會日前就曾公開表示，美國農業部贊助普度大學的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，更容易攻擊同伴。歐盟食品安全局亦指出，吃了萊劑的豬隻攻擊行為會增加，很可能人吃了萊豬後，其不安與攻擊行為也會增加，可說對動物跟人都非常不利。

就算吳思瑤不在乎美國肉豬，總該在乎台灣的學童吧！三個在野黨各自提出修正「學校衛生法」的修法版本，家長團體也在立法院外大聲疾呼，認為應該透過法的位階，明令學校團膳應全面禁用乙型受體素。但號稱「有需要請找吳思瑤」的吳思瑤，這次似乎沒聽到家長們的需要。

吳思瑤批評，在野黨不應該為政治而修法。但如果是民生食安的觀點，當然不用開放萊豬；如果是從經貿互利的觀點，蔡政府又說這不是交換；那開放萊豬就只剩挺川普的政治考量，用政治考量修法，也就不難理解。

吳思瑤又說，她在立院上會期已提出「學校飲食專法」草案，能讓學校飲食辦理措施全面法制化。潘文忠也允諾，教育部會在今年底前提出政院版，加速相關討論。

吳思瑤其實在上一屆立法院的108年就曾提出這項修法，當時包含同黨立委黃國書、蔡培慧等人，也有類似健全校園供膳的相關提案，教育部同樣表示認同。但上屆法沒過，這屆再起爐灶，就算教育部要跟進提案，但能趕上明年元旦萊豬入侵?

況且依照吳思瑤的版本只有載明，「鼓勵」學校採用在地食材，要求如實登載供餐之「主食材」原料、品名、供應商、標章等資訊，強度仍遠不如直接修法規定，含瘦肉精肉品禁入校園，更能讓家長放心。

吳思瑤說，「搞食安應該全方位來面對問題」?那就請做個稱職的民代，告訴執政黨不要為了押寶川普，拿全民健康做交換，才是全方位面對食安問題。

美豬 美牛

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