公投案聽證會辯論 藍營堅持立法創制

中選會針對藍營提出「公投修正案」公投舉辦聽證會，與會的國民黨考紀會主委葉慶元表示，本案提案非常明確、且為立法原則的創制，希望中選會不要利用行政程序刻意拖延。中選會委員蔡佳泓回應表示不會，中研院法研所副研究員蘇彥圖認為用創制太過僵化，但政大法研所教授劉宗德說，這不能作為公投不成案的理由。

公投主文明確

國民黨主席江啟臣表示，過去民進黨將公投綁大選作為黨的神主牌，蘇貞昌、吳釗燮等人過去都曾多次表態，支持公投綁大選，而前立委蔡同榮、前主席林義雄等人為了公投綁大選前後奔走，才促成2017年的公投法修法，但後來民進黨又把公投法限縮，他們只是要將以前的公投法恢復，以利人民申張主權。

葉慶元說，中選會提出的疑慮是有關此案是否攸關修憲公投，為創制或複決權、是否為1案1公投等，但根據學界論述以及公投法修正主文，提案方堅持的就是立法原則的創制，希望將過去公投法的規定恢復，過去的法律也無關修憲公投，現在當然無關，而針對法律事項的修訂就是1案1公投。

盼中選會勿拖延

他認為此次公投提案的目的很清楚，主文寫比較多只是希望民眾可以更充分了解，因此他希望中選會不要使用行政程序拖延的方式，儘快將公投立案進行投票。蔡佳泓回應，依據《公投法》，聽證會只會舉辦1次，因此不會透過行政程序對公民投案進行拖延。

「公投修正案利用創制進行投票太過狹隘。」蘇彥圖反對說，公投主文中規定，中選會如果在1-6個月內碰到大選的話，就要將大選合併公投，可如果是立法原則的創制，這樣立法機關可調整的空間就非常小，1個月對於公共事務的討論來說不夠充分，因此他認為應該用複決權，而提案者就需要修正提案主文。

創制、複決之爭

不過政大法學院名譽教授劉宗德認為，無論是立法創制或是複決，此公投文的提案並沒有《公投法》第10條中規定需要退案的情況，因此他呼籲中選會要儘速通過相關提案，而且無論是創制或是複決都可以。但蘇彥圖反駁稱，國外公投並沒有這2個原則同時利用的狀況。

但葉慶元最後總結，國民黨的提案還是希望以創制為主，且舊條文當初並未有人討論其違憲與否，而且原條文規定1-6個月就是希望之前2018年公投的狀況不要再發生，因此才以過去條文、較無爭議的方式進行提案。

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