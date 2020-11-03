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公投案聽證會辯論 藍營堅持立法創制

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨革實院院長羅智強（左起）、黨主席江啟臣與考紀會主委葉慶元出席中選會對他們公投提案的聽證會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨革實院院長羅智強（左起）、黨主席江啟臣與考紀會主委葉慶元出席中選會對他們公投提案的聽證會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

中選會針對藍營提出「公投修正案」公投舉辦聽證會，與會的國民黨考紀會主委葉慶元表示，本案提案非常明確、且為立法原則的創制，希望中選會不要利用行政程序刻意拖延。中選會委員蔡佳泓回應表示不會，中研院法研所副研究員蘇彥圖認為用創制太過僵化，但政大法研所教授劉宗德說，這不能作為公投不成案的理由。

公投主文明確

國民黨主席江啟臣表示，過去民進黨將公投綁大選作為黨的神主牌，蘇貞昌、吳釗燮等人過去都曾多次表態，支持公投綁大選，而前立委蔡同榮、前主席林義雄等人為了公投綁大選前後奔走，才促成2017年的公投法修法，但後來民進黨又把公投法限縮，他們只是要將以前的公投法恢復，以利人民申張主權。

葉慶元說，中選會提出的疑慮是有關此案是否攸關修憲公投，為創制或複決權、是否為1案1公投等，但根據學界論述以及公投法修正主文，提案方堅持的就是立法原則的創制，希望將過去公投法的規定恢復，過去的法律也無關修憲公投，現在當然無關，而針對法律事項的修訂就是1案1公投。

盼中選會勿拖延

他認為此次公投提案的目的很清楚，主文寫比較多只是希望民眾可以更充分了解，因此他希望中選會不要使用行政程序拖延的方式，儘快將公投立案進行投票。蔡佳泓回應，依據《公投法》，聽證會只會舉辦1次，因此不會透過行政程序對公民投案進行拖延。

「公投修正案利用創制進行投票太過狹隘。」蘇彥圖反對說，公投主文中規定，中選會如果在1-6個月內碰到大選的話，就要將大選合併公投，可如果是立法原則的創制，這樣立法機關可調整的空間就非常小，1個月對於公共事務的討論來說不夠充分，因此他認為應該用複決權，而提案者就需要修正提案主文。

創制、複決之爭

不過政大法學院名譽教授劉宗德認為，無論是立法創制或是複決，此公投文的提案並沒有《公投法》第10條中規定需要退案的情況，因此他呼籲中選會要儘速通過相關提案，而且無論是創制或是複決都可以。但蘇彥圖反駁稱，國外公投並沒有這2個原則同時利用的狀況。

但葉慶元最後總結，國民黨的提案還是希望以創制為主，且舊條文當初並未有人討論其違憲與否，而且原條文規定1-6個月就是希望之前2018年公投的狀況不要再發生，因此才以過去條文、較無爭議的方式進行提案。

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