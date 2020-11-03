柯文哲防疫再槓中央 「紓困金亂發、三倍券看到危機」

新冠肺炎疫情衝擊經濟，台北市長柯文哲今出席社會企業成果發表會。柯文哲說，「只要活得更久、就會遇到更慘的事」。台灣之所以防疫還不錯，是因SARS失敗過，柯也示警，台灣「馬照跑、舞照跳、生活照過」，2020表現好，是因2003表現不好，不過要小心，「這次表現好，會不會也造成下次表現不好？」

柯文哲也提到，這次疫情，台灣做不好的就是紓困金發放，柯嗆中央「紓困金就是亂花、『敢簽字就敢發給你...』」，甚至柯說，他從三倍券看到台灣危機，因為三倍券發放，僅有8%不是拿紙張，也就是說，92%的民眾還是領實體三倍券，這怎會符合疫情時代的無現金交易？零接觸交易？

柯文哲也提到，因應後疫情時代，北市府明年二月將發表台北後疫情時代的產業政策白皮書，要找出疫情新常態。

柯提到，正因疫情緣故，台北市的外送平台車禍占北市車禍的4.7%，讓他嚇一跳，「怎麼這麼多？」不過也因為疫情，food panda的業績成長七倍，柯認為，未來若疫情結束，電商不會退回去，實體店面也不會上來，因網購物流已經取代了實體店面。

台北市產發局今年7月啟動首次「台北好社企、開創新世代」活動，今天舉辦成果發表會，揭示社企團隊與大型企業的合作新模式。柯文哲說，大企業與社會企業之間，政府是媒合的角色及決定政策方向，未來大企業會與北市府合作，鼓勵社會企業出現，一同協助解決社會及大型企業所面臨的問題。

北市產發局長林崇傑表示，市府這幾年在綠能環保、食農創新、就業促進、社區發展等領域，運用社會企業的創新模式，協助解決社會問題，產發局也積極輔導社會企業，包括空間、資金、輔導、媒合等協助，過去這五年多，已經協助約130家社會企業。

市府今年促成社會創新合作模式的案例，包括製藥產業先驅安斯泰來，結合藥廠與藥師核心本業攜手社企設計議題式遊戲，讓學童從中學習藥品知識；寶僑家品為推動永續供應鏈，將內部包材逐步使用社企的循環包材。

全家便利超商鼓勵社企上架電商品台外，更積極與社會企業討論，將門市納入循環包材回收系統的可能性；家樂福也與社企打造無塑賣場。