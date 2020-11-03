公投綁大選聽證交鋒 學者：中選會不要像國文老師

中選會今天針對國民黨主席江啟臣提出的「公投綁大選」公投案舉行聽證。與會學者專家多聚焦討論此案屬於立法原則的創制案或複決案，以及是否符合憲法規定的適格公投。江啟臣表示，盼勿將公投過度複雜化，讓人民行使意志，自由判斷。

江啟臣領銜提出「你是否同意公民投票案公告成立後1個月起至6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」公投案。

中選會辦理聽證，釐清爭點包括，此案是否符合憲法規定的適格公投、屬於創制案或複決案、是否違反「一案一事項」、以及能否瞭解提案真意等爭議。

國民黨代表葉慶元發言指出，公投提案文意很清楚，也與公投法修法前的第23條規定相同，中選會過去曾依此執行過幾次公投，不太了解為何有問題。他們主張此案應為立法原則的創制，但無論是創制或複決，都是公民行使權利的模式，不能以此阻卻真正權利的行使。

中研院法律研究所副研究員蘇彥圖表示，複決和創制都是人民權利，但會有不同效果，提問方式也不同，確實需要進一步確定。看提案理由的直觀反應，是針對去年公投法修正提出反對意見，以法律複決案進行比較適當。

但蘇彥圖認為，複決的效果是若公投通過後，條文三日即失其效力，這賦予立法者大一點的形成空間，去決定接下來公投時間如何規畫，恐無法直接達到提案人效果。是否賦予公投領銜人，在創制與複決之間選擇的權力，這是值得嚴肅討論的問題。

東吳大學法律系教授陳清秀說，人民對現在法令政策措施若有不滿意，透過公投訴諸全體人民共同決定，是直接民主反應的表現，應以最小限制為原則。複決是將原來處分否決、撤銷，無法達到此案目的，應屬立法原則的創制，才能達到人民想要的法律效果。

針對提案意旨是否符合真意，陳清秀也說，站在主管機關立場，應做合法性監督，文字表達是否妥當，若無涉及違法問題，就應該尊重人民意見表達，不是當國文老師，指導人民文字應該怎麼表達，這就撈過界了，等於侵犯人民提案自由。

政大法學院名譽教授劉宗德說，公投法並未規定只能單一勾選，「難道不能又是複決、又是創制？」兩者雖有不同法律效果，但不影響本案成案。江啟臣也說，公投案通過後，如果造成其他條文有所衝突，立法者自然要去修正，硬性規範只能勾創制或複決，不是賦予人民公投權利最重要的目的。

葉慶元說，中選會認為此案可能會與修憲公投扯在一起，這個質疑也很怪，因為原公投法就是這樣規定，如果有問題，中選會恐怕是在質疑先前的條文違憲？站在希望公投通過的立場，若中選會堅持，他們可以補正，將主文加上「除修憲公投外」，解除疑慮。