秀表反擊 行政院：10院會+7專案會議都在談治安

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺一案，引發社會各界對治安的討論聲量，行政院治安會報卻被在野黨發現已逾一年未召開。行政院今秀表反擊指出，行政院長蘇貞昌自去年11月以來，共在10場院會與7場專案會議討論治安相關議題。

國民黨主席、立委江啟臣近日爆料指出，蘇貞昌在去年10月28日召開最後一次治安會報，迄今１年從未召開，且上任至今總共只召開3次治安會報，歷任行政院院長都按部就班、依法行政，為什麼蘇貞昌當院長就違法？

根據行政院治安會報設置要點，本會報每2個月召開會議1次，換算下來1年應召開6次。

蘇貞昌今稍早在立法院解釋，防疫期間對於治安、槍械、反毒都有開專案報告並邀集過相關首長來，都是機動聯繫，不是固定用這種會議，所以也許有誤會

行政院隨後秀出表格指出，蘇貞昌自去年11月至今，有10場院會以及7場專案會議都在談治安，包含校園毒品專案會議、逃逸移工管理專案會議、聽取新世代反毒策略2.0專案報告等等。

行政院發言人丁怡銘表示，今年爆發新冠肺炎，但今年院長跨部會討論關於治安的會議至少就有14次，且防疫期間，趁著院會把其他相關議題納入行政院會討論並未不妥，而有進院會討論的案子，更表示事前更經過跨部會討論。

國民黨今也追加爆料指出，其實蘇貞昌共有11個應該要召開卻逾期或是根本沒開的會議。丁怡銘則說，治安會報與政院的其他相關會議都是如此，仍然利用行政院會或其他專案會議的機會討論，相關部會就專業部分隨時召開跨部會協調，會後由各首長與院長討論後迅速做成決策；接續隨國內疫情穩定，政院會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。