防疫期間不開治安會報 江啟臣反嗆：疫情是去年開始？

立委質疑行政院治安會報逾一年未開；行政院長蘇貞昌今天說，這是他決定的，因為防疫期間，不必開的會議就不要進行。國民黨主席江啟臣今天受訪時回批「根本是胡扯亂扯」，疫情是從去年開始的嗎？

江啟臣今上午赴中選會出席「公投綁大選」公投案聽證。

針對昨日質詢時質疑蘇揆違法失職，食安會報、治安會報都超過一年沒開。江啟臣表示，食安會報去年六月就沒開、治安會報則是去年十月後就沒開，兩個會議分別是每三個月和每兩個月召開一次，難道疫情從去年十月就開始，那是政府在隱匿疫情嗎？

江啟臣批評，蘇貞昌這種邏輯是想拿疫情呼攏，「你怎麼不說因為疫情，所以不來立法院備詢？」讓人聽不下去。一定要和法令規範作對，不曉得要如何和院長來質詢，他也要奉勸執政黨委員，不要再護航無法無天的院長。

對於國民黨團今日再度杯葛施政報告遭批放棄監督，江啟臣說，委員會都有照開、昨天教育文化委員會審查，在野黨在監督、執政黨在護航，誰對誰錯？

江啟臣說，國民黨團不讓蘇揆上台報告，是因為他們提出的三個訴求都沒有得到回應，包括食安會報何時要開、瘦肉精肉品進口查廠也無規畫、地方議會通過的自治條例政府也有意見，這些都是人民的訴求，「三大訴求你都不回應，憑什麼上台？」