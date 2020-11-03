遭立委轟國會殿堂說謊 徐國勇：誤聽但絕無說謊

行政院治安會報逾一年未開，民眾黨團立委張其祿今天批評內政部長徐國勇在國會殿堂說謊。徐國勇則回應，備詢的第一時間，他確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答不是很肯定。

張其祿表示，昨天內政委員會，自己首先在質詢詢問徐國勇，治安會報開了沒，徐國勇當時回應，一定是有開的，會議紀錄只是忘了放上去，直批徐「根本公然在國會殿堂說謊」。

徐國勇透過臉書回應，行政院治安會報是透過跨部會會議來協調研議、規畫治安政策，以抗制犯罪問題。今年因防疫考量，減少原定每2個月召開一次的大型會議，但當遇有重要治安議題或事件，除了藉由網路通訊軟體工作群組溝通外，必要時也會召開會議研商對策。

徐國勇說，依據行政院紀錄，院長蘇貞昌今年已召開14次治安相關的正式會議，內政部部務會議上，他們也多次討論治安議題，要求各單位提出對策並當場協調。他也時常前往各縣市警局視察，關心地方治安維護情形。

徐國勇表示，治安會報召開的次數這是一個客觀的事實，「我不可能也沒必要對此在國會殿堂說謊。」昨日備詢時第一時間，他確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

徐國勇說，警察工作極其辛苦，對辛苦員警予以獎勵乃是當然。長榮大學事件必須獎懲分明，因此，政務次長陳宗彥對破案偵辦、工作辛苦的同仁予以獎勵，他支持；但有員警缺失的部分也調職處分，以落實獎懲分明。

對於長榮大學不幸的治安事件，徐國勇說，他深感遺憾及對家屬有深深歉意，內政部警政署將持續強化勤務作為與校園安全預警情資蒐報，與教育部合作，共同維護校園安全。