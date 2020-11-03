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美國大選將投票 外交部：將持續密切關注並保持中立
美國大選今天投票，外交部今天表示，對於即將舉行的美國總統和國會選舉，外交部會持續關注並保持中立，我方有信心無論美國哪一個黨勝選，台灣政府將繼續在現有堅實良好基礎上，穩健深化全方位的台美夥伴關係。
外交部發言人歐江安今天在例行記者會上被問到美國大選時表示，台灣與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，歷任美國政府一貫恪守「台灣關係法」的承諾，台灣的議題在美國國會中也獲跨黨派的支持。台美關係在美國行政與立法部門的堅定支持基礎下，近年來不斷提升與深化。
歐江安表示，對於即將舉行的美國總統與國會選舉，外交部會持續密切關注，並保持中立，我方有信心無論美國何黨勝選，台灣政府將繼續在現有堅實良好的基礎上，穩健深化全方位的台美夥伴關係。
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