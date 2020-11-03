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維也納恐怖攻擊 外交部：我國僑民均平安
維也納2日晚間發生恐怖攻擊事件，外交部今天表示，我駐奧地利代表處回報，我國旅奧僑民均未受傷害，外交部將持續關注奧地利情勢發展，並與國內相關單位保持密切聯繫，隨時對我旅奧僑民及在我國境內的外僑提供必要協助，確保民眾安全。
外交部表示，外交部次長曾厚仁已奉外交部長吳釗燮指示，今天上午致電奧地利駐台代表陸德飛（Roland Rudorfer），代表我國政府和人民表達誠摯哀悼慰問，也嚴正譴責這次恐怖攻擊。
外交部今天表示，曾厚仁上午致電陸德飛，代表我國政府與人民對遇難的奧國民眾及家屬表達誠摯哀悼慰問，也嚴正譴責這次恐怖攻擊，並願在這艱難時刻，與奧地利人民團結一起。
外交部表示，陸德飛回應，誠摯感謝我國政府在第一時間表達關心慰問，他會立刻回報維也納，奧地利警方正積極緝捕兇嫌，後續發展將與我方保持聯繫。
外交部表示，奧地利警方還在追捕逃逸的恐怖份子，相信這次恐攻的動機不久會更明朗，而近來在歐洲陸續發生恐怖攻擊事件，已引起國際社會普遍關切，我國基於人權立國的理念，重申反對任何仇恨攻擊，譴責恐怖攻擊對民主社會的傷害，一貫主張透過對話解決歧見。
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