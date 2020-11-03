影／蘇貞昌沒開治安會報拉他背書 侯友宜：尊重政院作法

行政院長蘇貞昌被發現超過一年沒開治安會報，蘇今在立法院解釋，防疫期間都有開專案報告、機動聯繫，不是用固定會議，更說當年治安會報是自己首任閣揆開始親自主持，時任警政署長是侯友宜，可問侯「我們重視不重視治安」。對此侯友宜回應，「不管中央或地方對治安一定非常重視，行政院的治安會報以及當前的作法，我都給予尊重。」

對於行政院一年沒開治安會報，是否覺得螺絲鬆了？侯友宜表示，行政院要求各地方召開治安會報，「十年來副市長、市長期間，尤其當市長，我一定每個月開治安會報，結合市府團隊以第三方警政，做好治安預防，並要求警方快速偵破刑案，這是地方首長責無旁貸的責任，我也會全力守護新北市，至於中央目前的做法，我給予尊重。」

對於蘇貞昌稱，首任閣揆時警政署長是侯友宜，對治安的重視侯最清楚；侯友宜則說，「我相信，不管中央或地方，對治安一定非常重視，行政院的治安會報以及當前的作法，我都給予尊重。」