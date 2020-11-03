治安會報被轟一年沒開 徐國勇：沒開但聯繫沒有疏漏

長榮大學馬籍女學生命案掀起檢討治安聲浪，在野黨立委批評行政院治安會報超過一年沒開，內政部長徐國勇今天緩頰表示，治安會報這一年沒開沒錯，但這一年單單大小正式治安會議就超過10次，還不包括行政院長蘇貞昌找他或警政署長陳家欽談掃毒等，「治安會報沒開，但聯繫沒有疏漏，不會因為會報沒開導致治安會議停擺」。

徐國勇今天在立法院受訪時表示，治安會報這一年沒開沒錯，但這一年單單正式治安會議，和緝毒、幫派等有關，他早上統計大大小小會議就開14次，這還不包括蘇貞昌找他或陳家欽談掃毒等議題，他強調他們的聯繫沒有疏漏，也不會因為會報沒開所以治安會議停擺。

徐國勇說，內政部會再跟教育部等相關單位，把各級校園進行相關盤整，特別是位處比較偏僻地點的學校，會做校園維安、治安熱點的盤整，相關單位一直把重點放在中小學，但小學會有家長接送，大學生年紀比較大，但有很多學校位於偏僻的地方，這次發生鍾姓學生遇害的不幸事件，他很遺憾，也對被害人很抱歉，內政部和教育部會再盤整，他會和教育部長親自去看。

內政部次長陳宗彥日前到台南歸仁分局頒發破案獎金給有功員警引發爭議，徐國勇說，這是基於獎懲分開，這次事件警方後面動作很迅速，辛苦的警察該獎勵要獎勵，警方在事發後很辛苦追擊，從附近監視器一一比對追查車輛，看完還要人工辨識車牌，基於這理由陳宗彥去獎勵，「這做法沒有不當」。

徐國勇說，至於被批評的報案三聯單，這部分的確是立案就是立案、報案就是報案，不要用備案不開三聯單，前面的確有瑕疵，該懲處就懲處、調職就調職，第一階段沒有開三聯單，「這的確是缺失要改進」，他昨天下午也指示警政署要各單位確認報案程序，「不可以縮小案件分母」。