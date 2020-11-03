昨稱治安會報一定有開 張其祿：徐國勇公然在國會說謊

長榮女大生命案持續延燒。民眾黨團立委張其祿今天表示，昨天內政委員會，自己就首先在質詢中詢問內政部長徐國勇，治安會報開了沒的，徐國勇當時回應，一定是有開的，會議紀錄只是忘了放上去；「根本公然在國會殿堂說謊」。

張其祿說，昨天經過查核，治安會報根本沒開過，若行政院要以疫情為由，那每周例行的行政院院會是否也不用開了，「這是合理的嗎」；且根據資料顯示，治安會報從去年10月就沒開過了，但當時疫情並不是非常嚴峻，若10月不開，12月也該開，因此證明行政院就是失職。

民眾黨立委邱臣遠呼籲，監察院應該啟動調查該案，釐清中央到地方螺絲掉滿地的情況；也希望行政院自己盤點，到底相關專案會議及平台有多就沒有召開了，例如社會安全網中央政策督導與協調平台、社會福利推動委員會、行政院離島建設指導委員會、行政院性別平等會、行政院國際經貿策略小組、行政院原住民族基本法推動會等。