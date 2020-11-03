蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：噁心至極

長榮大學馬來西亞籍女大生擄殺命案，國民黨前立委蔡正元昨諷刺提議「「台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧」，讓同樣經歷愛女「小燈泡」不幸慘案的立委王婉諭痛批，噁心至極，難道這就是國民黨的水準嗎？

王婉諭痛心表示，看到這種言論，真的感到噁心至極，一再用別人的悲劇來開這種惡意的玩笑，「難道這就是國民黨的水準嗎？

不少網友相挺安慰王婉諭，「真心有愛的人都能知道您的痛苦」、「在別人的傷口撒鹽，是人嗎？這是何種心態啊」、「他小孩還小，說這種話不用幫自己孩子積德一下的嗎？有夠超過」。

對於王婉諭斥責，蔡正元再度於臉書回擊表示，「一群白痴網軍」，前面那一篇貼文講的重點是遇害女大學生的母親泣訴，要求對兇手處以死刑。

蔡說，受害女大生母親哀泣的訴求，但依照台灣過去廢死風氣的習慣，很難做到這位母親的要求，所以才提議讓遇害者家屬當立委，推動這條法律會有高度正當性，「所以支持遇害者家屬當立委，是正確的方向」。

蔡正元表示，這比口惠實不至的道歉有用，而且是真正的Taiwan can help，有人或許認為國籍是個障礙，但馬國女大生的家屬是客家人，取得華僑資格不難，也算是一種補償。

蔡正元最後說，當然台灣就是有一堆廢死教徒聽不慣，殘殺婦孺唯一死刑的主張，胡亂歪樓瞎扯。