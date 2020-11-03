兩會報沒開也能領340萬？ 行政院：沒有開會就不會支出

網路媒體昨爆料指出，行政院國家化學物質管理會報及永續發展委員會分別是近兩年沒開，與還沒成立，總共卻編列了340萬預算被質疑浪費公帑。行政院今則解釋，政府部門編列相關會議出席費時，沒有開會就不會支出，沒有領了不開會的問題，這與國民黨立委在議場無所事事唱歌閒晃卻也有錢領，情況大不相同。

行政院相關應由院長主持的會議近日屢被發現都未召開，ETtoday新聞雲昨也爆料指出，國家化學物質管理會報及永續發展委員會有編列經費卻未召開。

行政院發言人丁怡銘今表示，政府部門編列相關會議出席費時，沒有開會就不會支出，沒有領了不開會的問題，而預算沒用當然就是留在國庫。跟國民黨立委杯葛議事，剝奪其他政黨立委質詢權利，在議場無所事事唱歌閒晃卻也有錢領，情況大不相同。

丁怡銘說，新冠肺炎疫情期間，考量各部會忙於防疫，更避免群聚，政府減少大型會議，連行政院會都在8月初才恢復讓列席人員出席。但即使各大型會議暫停，政院仍然利用行政院會或其他專案會議的機會，多次就反毒、警用槍械、逃逸移工等治安做討論。而相關部會也就專業部分隨時召開跨部會協調，會後由各首長與院長討論後迅速做成決策。

丁怡銘指出，從防範非洲豬瘟、新冠肺炎防疫、振興三倍券，包括治安等議題，政院的相關會議都是如此運作。蘇院長也指示，隨國內疫情穩定，政院會開始盤整需要再召開的大型會議，有必要就召開。