談台美關係 王美花：美國大選後台得到兩黨支持不會變

美國大選投票日就在今天，經濟部長王美花今天談到台美關係時表示，選後無論哪一黨，我們得到民主、共和兩黨的支持是不會變的。

王美花今天在立法院院會前接受媒體訪問時，回答關於台美關係的詢問。

王美花說，台美經濟合作在美中貿易戰和疫情之後，台灣讓很多國家，特別是美國，了解到台灣做為重要供應鏈中心的地位，大家也看到美國很多重要的廠商加碼投資台灣，例如微軟、Google等，這些說明美國這些強項技術，尋找重要、信賴夥伴時都找台灣，這對台灣來說是重要進展，也是台美友好夥伴關係的象徵，也是台灣這幾年努力得來的。

王美花說，台灣的經貿、戰略地位關係，也讓人民可以知道，當今天台灣需要國際支持時，我們可以找到很好的夥伴支持，選後無論哪一黨，我們得到民主共和兩黨的支持是不會變的。