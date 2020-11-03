美選進行式 蘇貞昌：無論誰當選台灣都是最好的夥伴

行政院長蘇貞昌今表示，美國總統大選正在投票，無論誰當選，台美關係最重要，蔡政府與美國以及兩黨都維持最好的關係，美國有長久民主歷史的政黨，無論誰當選，台灣都是最好的夥伴，蔡總統領導下，已經非常具體改善台美關係，且具體的台美合作，台美對於區域穩定也非常重視。

蘇貞昌應邀赴立法院施政報告及備詢，會前接受時事訪問時做出上述回應。

蘇貞昌說，這段期間共軍不斷在這個區域包含南海都有各種舉動，以至於讓區域受到攪動而不平和，這些動作都受到國際譴責，台灣作為在民主第一線的國家，為了維護國家主權、國人安全，一定做最好的守護，也會與美國、同等自由價值的國家、愛好區域和平的國家密切合作，維護區域和平。

另外，香港民主派議員日前被控藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務等罪名遭警方逮捕。蘇貞昌今則表示，我國一直關心香港、關懷港人，尤其對於中國不遵守五十年不變的承諾，用各種暴力手段對付港人，尤其年輕人、學生，甚至頒布港版國安法這都是全世界譴責都持續關懷，也關心港人受到各方面的不公平對待，呼籲中國信守承諾，也呼籲世界一起關心，不要讓往年是東方明珠的香港黯然失色。