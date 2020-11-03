快訊

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

遭控是「慣老闆」詐領補助費 林穎孟：有心人見縫插針

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／報系資料照
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／報系資料照

台北市無黨籍議員林穎孟，被鏡週刊爆料是「慣老闆」，多名助理向周刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排葉姓男友當人頭助理、詐領補助款。周刊還指她涉嫌挪用助理的勞健保保費20多萬元周轉，對照她改革勞權的的形象，顯得格外諷刺。

對此，林穎孟澄清，當時男友擔任助理，並無不法，葉姓男友當時雖然沒進辦公室，但協助她處理外面事務，絕對不是詐領助理費用。另外，生理假要求憑證，她事後才發現生理假不用憑證，最後生理假以「不扣薪、免憑證」納入辦公室規範；至於未幫助理繳納勞健保，她則解釋是因為在調查助理溢繳、短繳的疏失，需要時間。

據鏡週刊報導，林穎孟遭助理爆料，根據規定，每位議員至少要聘6名助理，不然就會被扣補助款，林為了湊6個人，找來當時的男友葉曜彰掛名辦公室執行長，但葉當時在美國，1個月才回台，沒參與辦公室運作。

助理還指林穎孟還把助理的勞健保費用拿去周轉，議會每個月會補助「助理勞健保費用」近5萬元，這筆錢會直接匯去議員的專款帳戶，目的是讓議員繳納助理的勞健保費用，但今年2月到5月共20多萬元，林卻沒有去繳納。

林穎孟上午未接電話，僅以文字聲明回應，她表示，作為新人起步困難，整個辦公室工作繁重，雖然資源很少，但她在議會大會和委員會都認真出席參與討論，其他時間也努力跑行程，每天都把工作完成。

林穎孟指出，過去她經常在外面跑行程，較少管辦公室助理的運作方式，目前正在和助理調整比較好的工作模式，雙方都很用心解決問題。「希望有心人士不要見縫插針，我不會隨之起舞。」

健保 保費

延伸閱讀

泛綠民代組「2046台灣」 籲全面檢討憲政問題

糗！昶派另組綠營側翼訊息走漏 原因竟和黃捷有關

若去雙城論壇是求和？柯文哲：當然不會去了

時力民代紛退黨 專家：不如另組黨

相關新聞

藍轟「治安會報一年沒開」 江啟臣：蘇揆還有臉懲罰下屬？

台南長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，檢討治安聲浪四起。民眾黨立委張其祿、國民黨立委江啟臣昨天直指，行政院治安會報超過一年沒...

「沒開治安會報有誤會」 蘇貞昌搬侯友宜背書重視治安

台南長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，各界檢討治安聲音不斷，行政院長蘇貞昌卻被發現超過一年沒開治安會報。蘇貞昌今在立法院解釋...

中天截圖案 邱顯智：不知道來源 請NCC再開聽證會徹查

中天新聞台換照案持續延燒。時代力量黨團今天舉行記者會表示，時力前立委黃國昌日前公布的疑似旺中集團董事長蔡衍明與公司高層長...

趙扁籲朝野和解…扁：蘇怨歹逗陣 2度要換蔡

曾於一九九四年競選台北市長的媒體人趙少康與前總統陳水扁，日前上演「大和解」，兩人也都呼籲朝野和解。陳水扁說，有權力的人應...

新冠肺炎疫情蠢動 境外移入+4 指揮中心14：00說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內再增加4例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，近日國內頻傳出境外個案，連三累積10...

談台美關係 王美花：美國大選後台得到兩黨支持不會變

美國大選投票日就在今天，經濟部長王美花今天談到台美關係時表示，選後無論哪一黨，我們得到民主、共和兩黨的支持是不會變的。

美選進行式 蘇貞昌：無論誰當選台灣都是最好的夥伴

行政院長蘇貞昌今表示，美國總統大選正在投票，無論誰當選，台美關係最重要，蔡政府與美國以及兩黨都維持最好的關係，美國有長久...

美女議員遭控假面甜心慣老闆 林穎孟回應了

鏡週刊今天報導，外型甜美的無黨籍北市議員林穎孟，打出性別平權、保障勞權訴求踏入政壇，不過卻遭到助理指控，林穎孟表裡不一、...

遭控是「慣老闆」詐領補助費 林穎孟：有心人見縫插針

台北市無黨籍議員林穎孟，被鏡週刊爆料是「慣老闆」，多名助理向周刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排葉姓男...

與總統不合? 蘇貞昌:密切合作 無所不談

行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢，國民黨持續杯葛院會，蘇貞昌會前接受媒體訪問，對於近日遭爆料已超過一年未開治安會報，...

曾說蔡英文「歹鬥陣」？ 蘇貞昌笑了：我們無話不談

前總統陳水扁日前證實，行政院長蘇貞昌在首任閣揆期間，曾兩度要求將時任副閣揆的蔡英文總統給換掉。蘇貞昌今被問到此議題時，停...

共軍頻擾台 孫大千：要平和還是戰爭 全在選民一念間

近日大陸軍機頻頻擾台，引發國人憂心兩岸戰爭再度爆發。前立委孫大千在臉書表示，國民黨與民進黨最大的不同在國家認同上，一邊是...

熱門新聞

民進黨每個人都拿過阿扁錢？ 扁：沒拿過的出聲一下

朝野交鋒8小時 決議營養午餐契約書不必載明瘦肉精

F-5機隊零附件全靠空軍找商源 兩度求援美方遭已讀不回

蘇貞昌治安會報一年未開 江啟臣：依法開或許憾事就不會發生

柯文哲再嗆蘇貞昌極傲慢惡霸 批陳吉仲典型不負責

扁與趙少康對談網路播出踩紅線？ 中監：蒐集影片瞭解中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。