遭控是「慣老闆」詐領補助費 林穎孟：有心人見縫插針

台北市無黨籍議員林穎孟，被鏡週刊爆料是「慣老闆」，多名助理向周刊投訴，指林違法要求女助理請生理假需附憑證，甚至安排葉姓男友當人頭助理、詐領補助款。周刊還指她涉嫌挪用助理的勞健保保費20多萬元周轉，對照她改革勞權的的形象，顯得格外諷刺。

對此，林穎孟澄清，當時男友擔任助理，並無不法，葉姓男友當時雖然沒進辦公室，但協助她處理外面事務，絕對不是詐領助理費用。另外，生理假要求憑證，她事後才發現生理假不用憑證，最後生理假以「不扣薪、免憑證」納入辦公室規範；至於未幫助理繳納勞健保，她則解釋是因為在調查助理溢繳、短繳的疏失，需要時間。

據鏡週刊報導，林穎孟遭助理爆料，根據規定，每位議員至少要聘6名助理，不然就會被扣補助款，林為了湊6個人，找來當時的男友葉曜彰掛名辦公室執行長，但葉當時在美國，1個月才回台，沒參與辦公室運作。

助理還指林穎孟還把助理的勞健保費用拿去周轉，議會每個月會補助「助理勞健保費用」近5萬元，這筆錢會直接匯去議員的專款帳戶，目的是讓議員繳納助理的勞健保費用，但今年2月到5月共20多萬元，林卻沒有去繳納。

林穎孟上午未接電話，僅以文字聲明回應，她表示，作為新人起步困難，整個辦公室工作繁重，雖然資源很少，但她在議會大會和委員會都認真出席參與討論，其他時間也努力跑行程，每天都把工作完成。

林穎孟指出，過去她經常在外面跑行程，較少管辦公室助理的運作方式，目前正在和助理調整比較好的工作模式，雙方都很用心解決問題。「希望有心人士不要見縫插針，我不會隨之起舞。」