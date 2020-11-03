曾說蔡英文「歹鬥陣」？ 蘇貞昌笑了：我們無話不談

前總統陳水扁日前證實，行政院長蘇貞昌在首任閣揆期間，曾兩度要求將時任副閣揆的蔡英文總統給換掉。蘇貞昌今被問到此議題時，停頓微笑了3秒左右才繼續作答，先搬出蔡總統近日曾說當初共事時覺得這個老闆很兇，現在才知道蘇是對事嚴格、對人溫暖的說法，再強調這段時間與蔡總統彼此無話不談與合作，「這才是最可貴的。」

蘇貞昌應邀赴立法院施政報告及備詢，會前接受時事訪問。

對於陳水扁爆料往事，蘇貞昌先是停頓笑了3秒左右才開始回應問題指出，蔡總統近日也曾說當時覺得這個老闆很兇，現在才知道是對事嚴格、對人溫暖，這部分要謝謝蔡總統讚賞，以及這段時間以來的信任，「我們彼此無話不談、合作，這才是最可貴的。」

蘇貞昌說，蔡總統剛剛也交代行政院，這段時間要就校園安全，讓內政部、教育部、地方政府動起來盤點，這個前幾天自己也已經交代內政部、教育部有系統盤點校園及周邊環境的安全；總統也關心外國學生在台灣的照護安全，因此自己也會請教育部盤點，在台灣求學的外國學生的安全，甚至生活起居各方面都要照顧到，讓全世界對台灣安全、熱情的好印象繼續維持。

蘇貞昌表示，自己與蔡總統是密切合作、無所不談，很感謝蔡總統信任，這段期間兩人建立非常高的共識就是為國家做事。